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على الزلاجات.. الشرطة الباكستانية تكافح الجريمة (فيديو)

23/2/2021-|آخر تحديث: 23/2/202104:40 PM (مكة المكرمة)

حاول ضباط من شرطة كراتشي- كبرى مدن باكستان- حفظ توازنهم بعناية على زلاجات ويقفزون من فوق مجموعة من السلالم في حركات أقرب للألعاب البهلوانية.

لم تكن تلك الحركات إلا حصة من تدريب صارم لوحدة جديدة مسلحة تستخدم الزلاجات في تحركها، وتجري تدريبات منذ أكثر من شهر، بهدف الحد من السرقة والمضايقات في شوارع المدينة.

وفي مركز للتدريب تقوم الوحدة الجديدة المكونة من 20 فردا – 10 رجال و10 نساء بسحب أسلحتهم إلى الداخل، ويقومون برفع وخفض بنادقهم في انسجام تام من خلال التدريب.

نهج مبتكر للسيطرة على جرائم الشوارع

قال رئيس الوحدة الجديدة “شعرنا بالحاجة إلى التوصل إلى نهج مبتكر للسيطرة على جرائم الشوارع” موضحا أن الضباط على عربات التزلج يمكنهم بسهولة مطاردة اللصوص على دراجات نارية عبر المدينة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.

وأقرّ المسؤول بصعوبة نشر “الشرطة المتزلجة” في أجزاء كثيرة من كراتشي بسبب ظروف الطرق السيئة والممرات غير الممهدة لكنه قال إنه سيتم إرسالهم إلى الأماكن العامة مع ارتفاع معدل السرقة والمضايقات.

قالت ضابطة في الوحدة “هذه مجرد البداية، هذا التدحرج سيفيدنا حقًا ومع هذا التدريب، يمكننا الوصول إلى الأزقة الضيقة بسرعة كبيرة حيث يصعب ذلك في الأحوال العادية.”

مخاوف على السلامة

وأثيرت مخاوف تتعلق بالسلامة عندما أظهرت لقطات أولية لتدريب وحدة كراتشي ضباط يحملون أسلحة أثقل، لكن مسؤول الشرطة قال إن الوحدة لن تحمل سوى المسدسات.

وأوضح مسؤول الشرطة الباكستاني أن هناك بعض المواقع، مثل مراكز التسوق لا تحمل فيها الوحدة الجديدة السلاح.

الدوريات على الشاطئ

ويتوقع أن تبدأ وحدة الشرطة الجديدة- التي تسير على خطى وحدات مماثلة في أوربا- عملها رسميا الشهر المقبل، لكن لوحظ وجودهم خارج مكان إقامة بطولة الكريكيت في الدوري الباكستاني الممتاز.

كما بدأوا أيضا عملهم في الدوريات على شاطئ كراتشي الصاخب.

المصدر : رويترز

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