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على طريقة مصطفى محمد.. أردوغان يحرز هدفا ويعد بالمزيد (فيديو)

23/2/2021-|آخر تحديث: 23/2/202103:32 PM (مكة المكرمة)

سدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ركلة جزاء خلال حفل افتتاحه ملعب “غورسل أكسل” لكرة القدم في ولاية إزمير غربي تركيا أمس الإثنين.

ونشر الرئيس التركي صورة صورة متحركة له أو ما يعرف بـ (Gif) عبر صفحته في تويتر- أثناء تنفيذه ركلة الجزاء- وكتب “لا توقف.. سنواصل إحراز الأهداف”.

ونشر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الصورة المتحركة مرفقا تعليق “رؤية مسعود أوزيل، وجماليات رشيد غزال، وعلى طراز عبد القادر عمر، وإنهاء مصطفى محمد”.

وحسب وكالة الأناضول فإن أردوغان سدد الركلة في مرمى نائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة إزمير ألباي أوزالان.

الجدير بالذكر أنّ الرئيس أردوغان هو لاعب كرة قدم سابق في نادي قاسم باشا الذي يحمل اسم الحي الذي ولد فيه بمدينة إسطنبول.

المصدر : الأناضول + مواقع التواصل

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