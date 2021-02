أمريكا.. فيديو يظهر انقلاب قارب يحمل مهاجرين ظلوا في البحر 16 يوما (شاهد)

أظهر مقطع فيديو لحظة انقلاب قارب يحمل 8 مهاجرين كوبيين، وفق ما نشرته صفحة شرطة مقاطعة مارتن (التابعة لولاية فلوريدا) على فيسبوك، علاوة على توثيق لحظة إنقاذهم.

وقال مكتب شرطة مقاطعة مارتن إن المهاجرين علقوا في البحر لأكثر من 16 يومًا بعد أن انقلب قاربهم قبالة ساحل مقاطعة سانت لوسي بولاية فلوريدا في 21 من فبراير/شباط الجاري.

وذكر مكتب عمدة المقاطعة -في منشور على فيسبوك- أن تقارير قد وردت عن قارب في محنة قبالة شاطئ ويفلاند، مساء الأحد الماضي، وأضاف “ستحدد السلطات الفيدرالية قريبًا إجراءات إضافية بشأن الهجرة”، مشيرًا إلى أن لقطات لطائرة هليكوبتر التقطت مكان الحادث، وأظهرت اهتزاز القارب بفعل موجات كبيرة قبل انقلابه.

#Yesterday @USCG Station Lake Worth Inlet rescued 5 males aboard a small man-made raft, due to safety of life at sea concerns, 2 miles SE of Lake Worth Inlet. The men stated they had been at sea for 16 days since leaving Cuba.#SafetyFirst #SectorMiami #USCG #Ready pic.twitter.com/qqrAtlPU9A — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 21, 2021

#EarlierToday @USCG Cutter Raymond Evans's crew repatriated 7 Cubans to Cuba after Coast Guard Cutter Richard Etheridge’s crew stopped their sea voyage due to safety of life at sea concerns. #USCG #D7 #SectorMiami

More here https://t.co/pCZ6DzfHES pic.twitter.com/PWZ4FeQ7lz — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 19, 2021

وأنقذت القوات البحرية 6 رجال وامرأتين حاملتين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وجميعهم في حالة مستقرة.