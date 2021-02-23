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أمريكا.. فيديو يظهر انقلاب قارب يحمل مهاجرين ظلوا في البحر 16 يوما (شاهد)

23/2/2021-|آخر تحديث: 23/2/202109:41 PM (مكة المكرمة)

أظهر مقطع فيديو لحظة انقلاب قارب يحمل 8 مهاجرين كوبيين، وفق ما نشرته صفحة شرطة مقاطعة مارتن (التابعة لولاية فلوريدا) على فيسبوك، علاوة على توثيق لحظة إنقاذهم.

وقال مكتب شرطة مقاطعة مارتن إن المهاجرين علقوا في البحر لأكثر من 16 يومًا بعد أن انقلب قاربهم قبالة ساحل مقاطعة سانت لوسي بولاية فلوريدا في 21 من فبراير/شباط الجاري.

وذكر مكتب عمدة المقاطعة -في منشور على فيسبوك- أن تقارير قد وردت عن قارب في محنة قبالة شاطئ ويفلاند، مساء الأحد الماضي، وأضاف “ستحدد السلطات الفيدرالية قريبًا إجراءات إضافية بشأن الهجرة”، مشيرًا إلى أن لقطات لطائرة هليكوبتر التقطت مكان الحادث، وأظهرت اهتزاز القارب بفعل موجات كبيرة قبل انقلابه.

وأنقذت القوات البحرية 6 رجال وامرأتين حاملتين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وجميعهم في حالة مستقرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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