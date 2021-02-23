شاهد: انفجار هائل بعد تصادم قطار يحمل مواد نفطية بشاحنة ضخمة

أظهرت لقطات فيديو صوّرها مواطن أمريكي انفجارًا هائلًا عقب اصطدام شاحنة ضخمة (18 عجلة) بقطار يحمل مواد نفطية بولاية تكساس، اليوم الثلاثاء.

وأفادت تقارير أن الشاحنة اصطدمت بالقطار في مقاطعة ميلام التابعة لـ(تكساس) ما تسبب في اندلاع حريق في عدد من عربات خزان الوقود في القطار.

وتُظهر اللقطات تصاعد أعمدة الدخان من مكان الحادث في كاميرون بالقرب من الطريق السريع 190.

وقال مسؤولون إن سائقي الشاحنة والقطار بخير، ولم يتعرضا لإصابات جسدية، وأخلت السلطات المنازل وطالبت السكان بالبقاء خارج المنطقة المحيطة بالطريق السريع الذي وقع فيه الحادث لحين إشعار آخر، حسب وسائل إعلام محلية.