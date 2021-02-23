شاهد: انفجار هائل بعد تصادم قطار يحمل مواد نفطية بشاحنة ضخمة

أصيب عشرة أشخاص على الأقل في انفجار شاحنة لنقل الغاز عند موقع للجمارك في أفغانستان، اليوم السبت، بينما حاول عشرات السكان المحليين السيطرة على حريق هائل في المكان القريب من الحدود الإيرانية.
أظهرت لقطات فيديو صوّرها مواطن أمريكي انفجارًا هائلًا عقب اصطدام شاحنة ضخمة (18 عجلة) بقطار يحمل مواد نفطية بولاية تكساس، اليوم الثلاثاء.
وأفادت تقارير أن الشاحنة اصطدمت بالقطار في مقاطعة ميلام التابعة لـ(تكساس) ما تسبب في اندلاع حريق في عدد من عربات خزان الوقود في القطار.
Cameron, TX 7:07 AM @kwtx pic.twitter.com/rmxLFt3rSL
— Ryan Kyburz (@ryan_kyburz) February 23, 2021
وتُظهر اللقطات تصاعد أعمدة الدخان من مكان الحادث في كاميرون بالقرب من الطريق السريع 190.
وقال مسؤولون إن سائقي الشاحنة والقطار بخير، ولم يتعرضا لإصابات جسدية، وأخلت السلطات المنازل وطالبت السكان بالبقاء خارج المنطقة المحيطة بالطريق السريع الذي وقع فيه الحادث لحين إشعار آخر، حسب وسائل إعلام محلية.