أفغانستان.. اندلاع حريق في سوق على الحدود مع إيران (فيديو)

اندلع حريق على الحدود الأفغانية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، في منطقة تتوقف فيها ناقلات النفط والغاز، وتدخلت قوات إيرانية لإخماد الحريق.

وقالت وسائل إعلام محلية أفغانية إن الحريق اندلع في منطقة تتبع ميناء الشيخ أبو نصر بمحافظة فراه الأفغانية، على الحدود مع إيران، وهو مكان مخصص لانتظار ناقلات النفط والغاز، مشيرة في الوقت نفسه إلى احتواء الحريق.

وذكرت المصادر أن القوات الإيرانية تدخلت لإخماد الحريق الذي اشتعل في ناقلتيْ نفط، وأن ثلاثة أصيبوا جراء الحريق، وهم أفغاني وإيرانيان.

ويعد هذا الحريق الثاني من نوعه في المناطق الحدودية بين البلدين خلال شهر واحد.

واندلع حريق بمعبر (إسلام قلعة)، الأسبوع الماضي، في ناقلات النفط والغاز، وأتى على ما لا يقل عن 100 صهريج وقود، ونجمت عنه أضرار قدّرت بملايين الدولارات، وفق مسؤولين، كما أظهرت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب الشاهقة التي اجتاحت منطقة كبيرة المعبر.

وأعلن مسؤول محلي، السبت الماضي، إصابة 10 على الأقل جراء حريق كبير في المعبر. وقال المتحدث باسم دائرة الصحة محمد رفيق شرزاي، لوكالة الأناضول ” نقلنا ما لا يقل عن 10 مصابين بحروق إلى المستشفى العام، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع”.

وفي السياق، قال سيد عبد الواحد قالي محافظ مدينة (هرات) إن “الحريق كان ضخما لدرجة أن السلطات الأفغانية طلبت من الجارة إيران المساعدة في السيطرة عليه”.

وتعتمد أفغانستان على المنتجات البترولية المستوردة من إيران ودول آسيا الوسطى، والتي عادة ما تدخل البلاد عبر معبر (إسلام قلعة)، أحد أكثر المعابر ازدحاما في أفغانستان.