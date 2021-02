بعد احتراق أحد المحركات.. بريطانيا تحظر تحليق طائرات بوينغ 777 والشركة توصي بتعليق رحلاتها (فيديو)

حظرت بريطانيا بشكل مؤقت، اليوم الإثنين، تحليق الطائرات من طراز بوينغ 777 في مجالها الجوي، كما أوصت شركة بوينغ الأمريكية لتصنيع الطائرات بتعليق الرحلات عبر هذا الطراز بعد حدوث عطل في محرك إحدى طائراته.

يأتي ذلك بعد يومين فقط من هبوط طائرة “بوينغ 777-200” تابعة لشركة “يونايتد إيرلاينز” الأمريكية اضطراريا في مطار دنفر الدولي بولاية كولورادو بعد تعرض محركها الأيمن لعطل وانفجاره بعد احتراقه في منتصف الرحلة.

@CNN Video my sister sent me of the United Flight that had engine failure leaving Denver. pic.twitter.com/nc0bvUGTVC

وأظهر مقطع فيديو المحرك وقد تطايرت عدة أجزاء منه. وكان على متن الطائرة 241 شخصا، ولم يصب أحد في الحادث.

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس في بيان إنه سيتم منع طائرات بوينغ 777 التي تستخدم محركات “برات أند ويتني 112-4000 وستمنع من دخول المجال الجوي البريطاني في المستقبل المنظور”.

After issues this weekend, Boeing B777s with Pratt & Whitney 4000-112 series engines will be temporarily banned from entering the UK airspace. I will continue to work closely with the @UK_CAA to monitor the situation.

وقال بيان عن هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة إنه “بعد حادث محرك “برات أند ويتني 112-4000″ المستخدم على طائرة طراز بوينغ 777، قمنا بتعليق استخدامه في المجال الجوي للمملكة المتحدة”.

وأوضح البيان أن المحرك “لا يستخدم من قبل أي من شركات الطيران في المملكة المتحدة، بل يستخدم من قبل شركات الطيران في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، حيث أوقفت السلطات استخدامه أيضا”.

After the Pratt & Whitney 4000-112 engine incident on a Boeing 777 aircraft, we have suspended this configuration's use in UK airspace. It is not used by any UK airlines.

It is operated by airlines in the USA, Japan and South Korea where authorities have also stopped its use. pic.twitter.com/i97yio5X2q

— UK Civil Aviation Authority (@UK_CAA) February 22, 2021