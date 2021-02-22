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بعد احتراق أحد المحركات.. بريطانيا تحظر تحليق طائرات بوينغ 777 والشركة توصي بتعليق رحلاتها (فيديو)

سقطت أجزاء من المحرك خلال الرحلة (تويتر)
سقطت أجزاء من المحرك خلال الرحلة (تويتر)
22/2/2021-|آخر تحديث: 22/2/202110:35 PM (مكة المكرمة)

حظرت بريطانيا بشكل مؤقت، اليوم الإثنين، تحليق الطائرات من طراز بوينغ 777 في مجالها الجوي، كما أوصت شركة بوينغ الأمريكية لتصنيع الطائرات بتعليق الرحلات عبر هذا الطراز بعد حدوث عطل في محرك إحدى طائراته.

يأتي ذلك بعد يومين فقط من هبوط طائرة “بوينغ 777-200” تابعة لشركة “يونايتد إيرلاينز” الأمريكية اضطراريا في مطار دنفر الدولي بولاية كولورادو بعد تعرض محركها الأيمن لعطل وانفجاره بعد احتراقه في منتصف الرحلة.

وأظهر مقطع فيديو المحرك وقد تطايرت عدة أجزاء منه. وكان على متن الطائرة 241 شخصا، ولم يصب أحد في الحادث.

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس في بيان إنه سيتم منع طائرات بوينغ 777 التي تستخدم محركات “برات أند ويتني 112-4000 وستمنع من دخول المجال الجوي البريطاني في المستقبل المنظور”.

وقال بيان عن هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة إنه “بعد حادث محرك “برات أند ويتني 112-4000″ المستخدم على طائرة طراز بوينغ 777، قمنا بتعليق استخدامه في المجال الجوي للمملكة المتحدة”.

وأوضح البيان أن المحرك “لا يستخدم من قبل أي من شركات الطيران في المملكة المتحدة، بل يستخدم من قبل شركات الطيران في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، حيث أوقفت السلطات استخدامه أيضا”.

ودعت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، الأحد، إلى إجراء تفتيش شامل للطائرات، لحين إصدارها تعميما بشأن آلية التفتيش والتأكد من سلامة المحركات.

وأعلنت شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية وقف 24 طائرة من هذا الطراز لحين التأكد من سلامة المحركات التي تعمل بها.

وقال مجلس السلامة الهولندي إنه فتح تحقيقا في واقعة سقوط قطع من محرك طائرة شحن بوينغ 400-747 بعد قليل من إقلاعها من مطار ماستريخت يوم السبت.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قطعا معدنية صغيرة من محرك طائرة الشحن سقطت على بلدة بجنوب هولندا ما ألحق أضرارا بسيارات وأصاب امرأة بجروح طفيفة.

وتعمل طائرة الشحن، التي كان من المفترض أن تطير من هولندا إلى نيويورك، بمحرك (برات آند ويتني بي.دبليو 4000) وهو نسخة أصغر من ذلك الذي يشغل طائرة بوينغ 777 التابعة لشركة يونايتد إيرلاينز.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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