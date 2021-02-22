بعد احتراق أحد المحركات.. بريطانيا تحظر تحليق طائرات بوينغ 777 والشركة توصي بتعليق رحلاتها (فيديو)

حظرت بريطانيا بشكل مؤقت، اليوم الإثنين، تحليق الطائرات من طراز بوينغ 777 في مجالها الجوي، كما أوصت شركة بوينغ الأمريكية لتصنيع الطائرات بتعليق الرحلات عبر هذا الطراز بعد حدوث عطل في محرك إحدى طائراته.

يأتي ذلك بعد يومين فقط من هبوط طائرة “بوينغ 777-200” تابعة لشركة “يونايتد إيرلاينز” الأمريكية اضطراريا في مطار دنفر الدولي بولاية كولورادو بعد تعرض محركها الأيمن لعطل وانفجاره بعد احتراقه في منتصف الرحلة.

@CNN Video my sister sent me of the United Flight that had engine failure leaving Denver. pic.twitter.com/nc0bvUGTVC — Alex (@eam0906) February 20, 2021

وأظهر مقطع فيديو المحرك وقد تطايرت عدة أجزاء منه. وكان على متن الطائرة 241 شخصا، ولم يصب أحد في الحادث.

More video coming in from United flight. Can you even imagine. #9news pic.twitter.com/8FdeFLxret — Chris Vanderveen (@chrisvanderveen) February 20, 2021

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس في بيان إنه سيتم منع طائرات بوينغ 777 التي تستخدم محركات “برات أند ويتني 112-4000 وستمنع من دخول المجال الجوي البريطاني في المستقبل المنظور”.

After issues this weekend, Boeing B777s with Pratt & Whitney 4000-112 series engines will be temporarily banned from entering the UK airspace. I will continue to work closely with the @UK_CAA to monitor the situation. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) February 22, 2021

وقال بيان عن هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة إنه “بعد حادث محرك “برات أند ويتني 112-4000″ المستخدم على طائرة طراز بوينغ 777، قمنا بتعليق استخدامه في المجال الجوي للمملكة المتحدة”.

وأوضح البيان أن المحرك “لا يستخدم من قبل أي من شركات الطيران في المملكة المتحدة، بل يستخدم من قبل شركات الطيران في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، حيث أوقفت السلطات استخدامه أيضا”.

After the Pratt & Whitney 4000-112 engine incident on a Boeing 777 aircraft, we have suspended this configuration's use in UK airspace. It is not used by any UK airlines. It is operated by airlines in the USA, Japan and South Korea where authorities have also stopped its use. pic.twitter.com/i97yio5X2q — UK Civil Aviation Authority (@UK_CAA) February 22, 2021

ودعت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، الأحد، إلى إجراء تفتيش شامل للطائرات، لحين إصدارها تعميما بشأن آلية التفتيش والتأكد من سلامة المحركات.

وأعلنت شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية وقف 24 طائرة من هذا الطراز لحين التأكد من سلامة المحركات التي تعمل بها.

Flight UA328 from Denver to Honolulu experienced an engine failure shortly after departure, returned safely to Denver and was met by emergency crews as a precaution. There are no reported injuries onboard. We are in contact with the FAA, NTSB and local law enforcement. — United Airlines (@united) February 20, 2021

وقال مجلس السلامة الهولندي إنه فتح تحقيقا في واقعة سقوط قطع من محرك طائرة شحن بوينغ 400-747 بعد قليل من إقلاعها من مطار ماستريخت يوم السبت.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قطعا معدنية صغيرة من محرك طائرة الشحن سقطت على بلدة بجنوب هولندا ما ألحق أضرارا بسيارات وأصاب امرأة بجروح طفيفة.

وتعمل طائرة الشحن، التي كان من المفترض أن تطير من هولندا إلى نيويورك، بمحرك (برات آند ويتني بي.دبليو 4000) وهو نسخة أصغر من ذلك الذي يشغل طائرة بوينغ 777 التابعة لشركة يونايتد إيرلاينز.