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يعالج السكان والنازحين .. وضع صعب يواجه مستشفى “النشمة” في تعز اليمنية (فيديو)

22/2/2021-|آخر تحديث: 22/2/202107:10 PM (مكة المكرمة)

يعاني مستشفى النشمة في الريف الجنوبي لمدينة تعز اليمنية من نقص في أعداد الأطباء وطاقم التمريض المساعد وكذلك في المستلزمات الطبية.

وقال الطبيب عارف الأموي مدير المستشفى للجزيرة مباشر إن المستشفى يقدم الخدمات الطبية للسكان بالإضافة إلى النازحين المتواجدين في المنطقة، والذين فروا من مناطقهم بسبب الحرب.

وأوضح أن زيادة الأعداد تزامنت مع تراجع الدعم الذي كان المستشفى يتلقاه، مما أثر على الخدمات العلاجية التي يقدمها.

وأكد الأموي أن المستشفى هو الوحيد حريص على تقديم العلاج والعمل بأقل الإمكانيات الممكنة، مناشدا الجهات الداعمة مواصلة الدعم، والجهات الأخرى التي كانت تدعم وانسحبت بأن تعود مرة أخرى لمواصلة ما كانت تقوم به.

وتدور مواجهات مستمرة بين جماعة الحوثي من جهة والجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية من جهة أخرى منذ 2015، سقط خلالها آلاف من الطرفين، ويحاصر الحوثيون مدينة تعز من ثلاثة اتجاهات رئيسية منذ نحو خمس سنوات.

وأول أمس السبت، قال مصدر طبي للجزيرة مباشر إن طفلًا قُتِل وجُرِح أربعة أشخاص -بينهم طفلان- جراء قصف شنّه الحوثيون على حي الروضة السكني وسط تعز.

وأظهرت صور أشلاء أحد الأطفال ووجود جرحى أطفال يتلقون العلاج في قسم الطوارئ بمستشفى الروضة التخصصي في المدينة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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