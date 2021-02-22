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للسماح بجلوس مستوطنين.. قوات الاحتلال تطرد مسنات فلسطينيات من باحات المسجد الأقصى (فيديو)

22/2/2021-|آخر تحديث: 22/2/202110:26 PM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقوات الاحتلال الإسرائيلي وهي تطرد مسنات فلسطينيات من باحات الحرم القدسي الشريف.

ويظهر الفيديو عددا من جنود الاحتلال وهم يتحدثون مع الفلسطينيات وهن جالسات، قبل أن تقوم السيدات من مكانهن وينصرفن.

وقبل أيام، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى بالقدس المحتلة بمرافقة عناصر من شرطة الاحتلال.

وعادة ما يقوم المستوطنون باقتحام باحات المسجد الأقصى بشكل يومي بموافقة سلطات الاحتلال على الرغم من الاحتجاجات المتتالية لدائرة الأوقاف الإسلامية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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