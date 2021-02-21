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“كفاياك عيب”.. موّال يرد بقوة على إساءات تامر أمين لأهالي صعيد مصر (فيديو)

21/2/2021-|آخر تحديث: 21/2/202111:20 AM (مكة المكرمة)

ما زالت ردود الفعل تتواصل على المنصات المصرية بعد حديث المذيع تامر أمين الذي اعتبر مسيئًا لأهل الصعيد والريف وذلك رغم قرار إيقاف برنامجه على فضائية (النهار) وسحب رخصته المهنية من قبل نقابة الإعلاميين.

وكان تامر أمين قد قال عبر برنامجه -في سياق حديثه عن الزيادة السكانية- إن الكثير جدًا من أهالي الصعيد “ينجبون الأولاد والبنات للصرف عليهم: الأولاد يرسلونهم للعمل في الورش والبنات يشحنونهن للخدمة في البيوت بمحافظات القاهرة والإسكندرية وغيرها”.

فانبرى الكثير من أهل الصعيد في الرد على المذيع المصري وقامت مؤخرًا إحدى الفرق الغنائية الصعيدية بالرد عليه بموال باسم “كفاياك عيب يا تامر”.

ويقول الموال الصعيدي “بتعيد وتزيد وناصب للكلام سامر، وتعيب في أهل الكرم والأصل وتغامر، مين اللي يقدر على نخوتنا يا تامر”.

ورغم اعتذار أمين الواضح عن تصريحاته إلا أن الكثير من أهل الصعيد رفضوه واستمروا بالرد عليه على منصات التواصل تحت وسم (#غير_مقبول) أي الاعتذار.

وقال محمد عبد الله “اعتذار تامر أمين غير مقبول بالمرة. مش كل واحد يطلع يغلط فينا. الاحتلال على مر العصور ما عرف يكسرنا، ياجي (يأتي) تامر أمين ويغلط فينا وفي بناتنا. الست اللي اتشمت تبقى أم وأخت وزوجة كل واحد صعيدي”.

وكتب محمد باشري “ليست المرة الأولى التي يتطاول فيها الإعلامي تامر أمين على فئة من المجتمع المصري. عندما تطاول على المصريين العالقين لم تتحرك السلطات ضده فاستمر هذا التطاول بنعت أهل الصعيد بوصف غير حقيقي. الاعتذار غير مقبول”.

أما محمد شاهين فغرد قائلًا “أعتقد أن تامر أمين لا يقصد إهانة أهل الصعيد بل هو يدعو لتنظيم النسل والاهتمام بالأبناء وتعليمهم. ولو كان قد استخدم أسلوبًا حادًا فواضح أنه مشحون من عمل الصبية الصغار. أرى أنه أراد الخير”.

وتساءل عمرو الصياد “هل ما قاله تامر أمين عن الصعايدة والفلاحين تجويد من عنده أم بأمر النظام لإشغال الرأي العام؟”.

ورأى آخرون أن عددًا غير قليل من الإعلاميين المصريين لا يلتزمون أيضًا بالمعايير المهنية وقالوا إنه ينبغي محاسبتهم على ذلك لا أن يتم التضحية بتامر أمين فقط.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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