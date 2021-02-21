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“أمسكوا بأيدي أحبائهم”.. لحظات رعب أثناء اشتعال محرك طائرة في الجو (فيديو)

21/2/2021-|آخر تحديث: 21/2/202105:03 PM (مكة المكرمة)

صوّر أحد ركاب طائرة من طراز بوينغ 777 تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية مقطع فيديو يظهر ألسنة اللهب تنطلق من أحد محركاتها قبل أن تهبط اضطراريًا في مطار دنفر الدولي بولاية كولورادو.

وكانت الطائرة تحلق على ارتفاع كبير بينما كان القبطان يتلوا إعلانًا عبر الاتصال الداخلي عندما هز انفجار كبير المقصورة مصحوبًا بوميض ساطع، بحسب ركاب الطائرة.

وقالت تقارير صحفية إن الطائرة أصابها عطل كارثي في أحد محركاتها بعد وقت قصير من إقلاعها، أمس السبت، وعادت الطائرة إلى المطار دون ورود أنباء عن إصابة أي من ركابها.

وقالت شركة يونايتد في بيان إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الرحلة رقم 328 المتجهة من مطار دنفر الدولي إلى هونولولو في هاواي، والتي كان على متنها 231 راكبًا و10 من أفراد الطاقم.

ونشرت شرطة مدينة برومفيلد بولاية كولورادو صورًا لأجزاء من حطام الطائرة بالقرب من منازل ومبان أخرى لكن لم ترد تقارير فورية عن أي إصابات على الأرض.

وروى الركاب لحظات مروعة بدأت تتكشف بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة، وقالوا إنهم أمسكوا بأيدي أحبائهم وتلوا بعض الصلوات وهم ينظرون في ترقب شديد نحو النوافذ التي أظهرت احتراق أحد المحركات.

وقال ديفيد ديلوشيا، الذي كان جالسًا عبر الممر بجانب المحرك المعطل مباشرة “بدأت الطائرة تهتز بعنف وفقدنا الارتفاع وبدأنا في الهبوط، وعندما حدث ذلك اعتقدت أننا انتهينا. اعتقدت أننا في طريقنا للأسفل”.

من جانبها قالت إدارة الطيران الفدرالية (FAA) إنها ستجري تحقيقًا مشتركًا بشأن الواقعة مع المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB).

المصدر : الجزيرة مباشر + الغارديان

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