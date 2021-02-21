كورونا.. بريطانيا تعلن الحد من انتشار سلالتي البرازيل وجنوب أفريقيا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن هناك أدلة على نجاح الإجراءات التي اتخذتها بلاده في الحد من انتشار سلالتي فيروس كورونا المكتشفتيْن في البرازيل وجنوب أفريقيا.

وأشار الوزير إلى أن البيانات الأولية تظهر أن معدل انتشار العدوى انخفض وأن عدد المصابين الذين يدخلون المستشفيات آخذ في التراجع بشدة مقارنة بنظيره في الموجة الأولى من الجائحة.

وفرضت الحكومة إغلاقا جديدا، بداية يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن ارتفعت أعداد المصابين بالمرض بعد تخفيف القيود خلال أعياد الميلاد.

وأغلقت الحكومة المدارس والشركات غير الأساسية وأماكن الضيافة في جميع أنحاء إنجلترا، وفرضت تدابير صارمة على المنافذ الحدودية وعززت من إجراءات تتبع المخالطين للمرضى بالفيروس.

كما تلقى أكثر من 17 مليون شخص حتى الآن جرعة أولى على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكانت بريطانيا إحدى أكثر دول العالم تضررا من الجائحة وسجلت أكثر من 120 ألف وفاة، قبل أن تكون أول دولة تبدأ حملة تطعيم واسعة النطاق في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بتقديم جرعة لقاح أولى ضد فيروس كورونا لكل شخص بالغ، بحلول نهاية يوليو/تموز المقبل، وتقديم جرعة أولى لكل من تزيد أعمارهم عن 50 عاما بحلول منتصف أبريل/ نيسان.

وكانت الأهداف السابقة للحملة هي تلقيح من تزيد أعمارهم عن 50 عاما بحلول مايو/أيار وجميع البالغين بحلول سبتمبر/أيلول.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة، الإثنين، إجراءات لتخفيف إجراءات العزل.