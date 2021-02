لوموند: بسبب هجومها على “اليسار الإسلامي”.. حملة في فرنسا للمطالبة باستقالة وزيرة التعليم العالي

شجب أكثر من 600 عضو من أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي في الجامعات الفرنسية بمن فيهم الخبيرالاقتصادي توماس بيكيتي وعالم الاجتماع دومينيك ميدا، تصريحات وزيرة التعليم العالي والبحث والابتكار فريديريك فيدال بشأن ما يسمى “اليسار الإسلامي”.

وجاء في تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية أن اعتماد الوزيرة لسياسة “مطاردة الساحرات” في تعاملها مع الخصوم أمر غير مقبول. وأن استخدامها لمصطلح “اليسار الإسلامي” لتشويه سمعة خصومها اليساريين، واتهامهم بما يسمى “التغاضي عن مخاطر التطرف الإسلامي والإفراط في الخشية من قضايا العنصرية والهوية” فيه الكثير من مجانبة الصواب.

وكانت وزيرة التعليم العالي والبحث والابتكار الفرنسية قد أثارت الأسبوع الماضي موجة انتقادات من رؤساء الجامعات بعد تحذيرها من انتشار ما سمته “اليسار الإسلامي” في المؤسسات الأكاديمية الفرنسية عندما قالت “أعتقد أن اليسار الإسلامي ينخر مجتمعنا بأكمله، والجامعات ليست محصّنة وهي جزء من المجتمع”.

TRIBUNE | « Islamo-gauchisme » : plus de 600 membres du personnel de l’enseignement supérieur et de la recherche, dont Thomas Piketty et Dominique Méda dénoncent un« chasse aux sorcières » et réclament la démission de Frédérique Vidal. https://t.co/jh6nIzw1SN

