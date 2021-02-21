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لوموند: بسبب هجومها على “اليسار الإسلامي”.. حملة في فرنسا للمطالبة باستقالة وزيرة التعليم العالي

وزيرة التعليم العالي في فرنسا فريديريك فيدال (رويترز)
وزيرة التعليم العالي في فرنسا فريديريك فيدال (رويترز)
20/2/2021-|آخر تحديث: 21/2/202101:19 AM (مكة المكرمة)

شجب أكثر من 600 عضو من أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي في الجامعات الفرنسية بمن فيهم الخبيرالاقتصادي توماس بيكيتي وعالم الاجتماع دومينيك ميدا، تصريحات وزيرة التعليم العالي والبحث والابتكار فريديريك فيدال بشأن ما يسمى “اليسار الإسلامي”.

وجاء في تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية أن اعتماد الوزيرة لسياسة “مطاردة الساحرات” في تعاملها مع الخصوم أمر غير مقبول. وأن استخدامها لمصطلح “اليسار الإسلامي” لتشويه سمعة خصومها اليساريين، واتهامهم  بما يسمى “التغاضي عن مخاطر التطرف الإسلامي والإفراط في الخشية من قضايا العنصرية والهوية” فيه الكثير من مجانبة الصواب.

وكانت وزيرة التعليم العالي والبحث والابتكار الفرنسية قد أثارت الأسبوع الماضي موجة انتقادات من رؤساء الجامعات بعد تحذيرها من انتشار ما سمته “اليسار الإسلامي” في المؤسسات الأكاديمية الفرنسية عندما قالت “أعتقد أن اليسار الإسلامي ينخر مجتمعنا بأكمله، والجامعات ليست محصّنة وهي جزء من المجتمع”.

 

وتفاعلت العديد من المؤسسات الإعلامية الفرنسية والجامعية مع هذه الحملة واعتبرت أن كلمات الوزيرة الفرنسية “تفتقر إلى الاتساق وتتضمن نية مدمرة تسعى لتشويه سمعة مهنة التعاليم العالي في فرنسا”.

واعتبرت أن هجوم الوزيرة لا ينم عن عدم أهلية ولكنه يشكل قمعا فكريا كما هو الحال في المجر أو البرازيل أو بولندا.

وعبر وسم (فيدال تستقيل)، طالب العديد من الباحثين الفرنسين باستقالة الوزيرة الفرنسية، وإساءتها للنظام العلمي الفرنسي.

وقال الباحث فرانسوا روفان إن تصريحات الوزيرة الفرنسية “مجرد مبرر لإخفاء أزمة التعليم الجامعي في فرنسا” مضيفا “باستهدافها للمؤسسات العلمية الفرنسية تكون فريديريك فيدال قد سقطت سقطة معيبة”.

المصدر : صحيفة لوموند الفرنسية

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