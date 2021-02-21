شاهد: شاب مخمور يسرق حفارا ويدور به وسط الشارع بشكل جنوني

ألقت الشرطة في كازاخستان القبض على شاب مخمور سرق حفارًا وقاده بسرعة كبيرة في شوارع العاصمة نور سلطان.

وكانت الشرطة قد تلقت اتصالًا من أحد السكان المحليين يفيد بأن حفارًا يعمل في الخامسة صباحًا بالقرب من محطة نورلي زول بوسط العاصمة وأن السائق كان نائمًا خلف عجلة القيادة.

وبعد أن أوقفت شرطة النقل الحفار واحتجزت السائق تبين أنه شاب يبلغ من العمر 30 عامًا ويعمل سائقًا وقد سرق الحفار وهو في حالة سكر شديد.

В Казахстане пьяный мужчина угнал экскаватор и уснул в кабине.🤯 но заставил его вращаться посреди дороги. pic.twitter.com/FctRxwT1yW — ШАХ И МАТ♟ (@vadik_check) February 21, 2021

وبعد إفاقته واعتقاله اعترف الشاب بسرقة الحفار بعد تناوله كمية كبيرة من الكحول في منزل أحد أصدقائه وأنه قادها بسرعة من أجل المتعة.

وقال إن أبواب الحفار كانت مفتوحة والمفاتيح بالداخل، فبدأ قيادة الحفار بسهولة وانطلق إلى الطريق بسرعة جنونية ثم نام على عجلة القيادة -ما تسبب في دورانه كما يتضح بمقطع الفيديو- واستيقظ فقط عندما وصلت الشرطة.

وعثر على صاحب الحفارة الذي قال للشرطة إنه لم يخطر بباله أن أحدًا يمكنه أن يسرق معدات ثقيلة على هذا النحو وبالتالي فمن المعتاد أن تترك المفاتيح بداخلها.