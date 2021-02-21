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شاهد: شاب مخمور يسرق حفارا ويدور به وسط الشارع بشكل جنوني

اعترف الشاب بسرقة الحفار بعد تناوله كمية كبيرة من الكحول (مواقع التواصل)
اعترف الشاب بسرقة الحفار بعد تناوله كمية كبيرة من الكحول (مواقع التواصل)
21/2/2021

ألقت الشرطة في كازاخستان القبض على شاب مخمور سرق حفارًا وقاده بسرعة كبيرة في شوارع العاصمة نور سلطان.

وكانت الشرطة قد تلقت اتصالًا من أحد السكان المحليين يفيد بأن حفارًا يعمل في الخامسة صباحًا بالقرب من محطة نورلي زول بوسط العاصمة وأن السائق كان نائمًا خلف عجلة القيادة.

وبعد أن أوقفت شرطة النقل الحفار واحتجزت السائق تبين أنه شاب يبلغ من العمر 30 عامًا ويعمل سائقًا وقد سرق الحفار وهو في حالة سكر شديد.

وبعد إفاقته واعتقاله اعترف الشاب بسرقة الحفار بعد تناوله كمية كبيرة من الكحول في منزل أحد أصدقائه وأنه قادها بسرعة من أجل المتعة.

وقال إن أبواب الحفار كانت مفتوحة والمفاتيح بالداخل، فبدأ قيادة الحفار بسهولة وانطلق إلى الطريق بسرعة جنونية ثم نام على عجلة القيادة -ما تسبب في دورانه كما يتضح بمقطع الفيديو- واستيقظ فقط عندما وصلت الشرطة.

وعثر على صاحب الحفارة الذي قال للشرطة إنه لم يخطر بباله أن أحدًا يمكنه أن يسرق معدات ثقيلة على هذا النحو وبالتالي فمن المعتاد أن تترك المفاتيح بداخلها.

المصدر : وسائل إعلام روسية

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