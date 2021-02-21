“زمّلوني دثروني”.. تفاعل لافت مع طفل سوري يُنشد لدفء ساكني المخيمات (فيديو)

سجل الطفل السوري يمان حلمي البالغ من العمر 13 عاما أنشودة جديدة تبرز معاناة اللاجئين والنازحين السوريين في الشتاء وموجات البرد القارس.

وبصوت عذب يقول يمان “زملوني دثروني من شتاء أنقذوني، بُح صوتي، حان موتي، أينكم لا تسمعوني، هل جهلتم أم بخلتم أم عميتهم أن تروني؟ شُل طرفي مات نصفي جف دمعي في عيوني، زملوني دثروني من شتاء أنقذوني”.

وتفاقمت مؤخرا معاناة النازحين في ظل موجات البرد القارس إذ تساقطت الأمطار والثلوج على مناطق النازحين بشمال سوريا جراء المنخفض الجوي الذي ضرب المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

"زملوني.. دفئوني.. من شتاءٍ أنقذوني".. الطفل السوري يمان حلمي (13 عاما) ينشد عن محنة #اللاجئين و #النازحين في الشتاء pic.twitter.com/8NxQjCM0fq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 20, 2021

وأدى هذا الطقس السيء إلى أضرار جمة لحقت بالمخيمات، وكان آلاف النازحين يعانون أصلا من تداعيات المنخفض الجوي السابق، إذ فقد الكثير منهم خيامهم.

ووصلت درجة الحرارة لأقل من خمس درجات تحت الصفر، وهطلت أمطار غزيرة تسببت في فيضانات وزادت من معاناة الأسر السورية في مخيمات اللجوء.

وتنتظر غالبية المخيمات قدوم المنظمات الإنسانية لإغاثتهم وتحسين وضعهم المعيشي إلى حين عودتهم لديارهم.