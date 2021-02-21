خلال زيارته إلى تل أبيب.. نتنياهو لوزير البترول المصري “تحياتي الحارة إلى صديقي السيسي” (فيديو)

التقى طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك خلال زيارة الملا إلى إسرائيل لدعم أهداف منتدى غاز شرق المتوسط، وفق مكتب الوزير المصري.

وذكر حساب نتنياهو الرسمي على تويتر إنه استهل اللقاء مرحبًا بالوزير المصري وقال له “الرجاء نقل تحياتي الحارة إلى صديقي فخامة الرئيس السيسي”.

إستقبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم في مقر رئاسة الوزراء بأورشليم وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا وقال في مستهل اللقاء: "أهلا وسهلا بكم. الرجاء نقل تحياتي الحارة إلى صديقي فخامة الرئيس السيسي. pic.twitter.com/bvMFKV0jWw — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 21, 2021

وكشف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز عن اتفاق أبرمه مع نظيره المصري لمد خط أنابيب تربط حقل لوثيان الإسرائيلي البحري للغاز الطبيعي بمحطات الإسالة شمالي مصر “من أجل زيادة صادرات الغاز إلى أوربا عبر منشآت الإسالة في مصر”، وفق مكتب الوزير الإسرائيلي.

ويأتي اجتماع شتاينتز والملا في إطار البحث عن سبل جديدة لتنمية الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، وذكر شتاينتز أن الحكومتين ماضيتان قدما في خطة مد خط الأنابيب وتعملان على التوصل لاتفاق رسمي.

وقال وزير الطاقة الدكتور يوفال شتاينيتز: "إن زيارة صديقي الوزير طارق الملا تحمل في طياتها أهمية تاريخية لأن تشكيل منتدى الغاز الاقليمي وتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر يمثلان أكثر تعاون اقتصادي أهميةً بين مصر وإسرائيل منذ التوقيع على اتفاقية السلام قبل حوالي 40 عاما". — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 21, 2021

وحضر اللقاء أيضا كل من رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات ووزير الطاقة والمياه الدكتور يوفال شتاينيتز ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الدكتور مجدي جلال وسفيرة إسرائيل لدى مصر أميرة أورون والسفير المصري لدى إسرائيل خالد عزمي. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 21, 2021

ويقع حقل لوثيان على بعد 130 كيلومترا قبالة ساحل إسرائيل ويزود بالفعل سوقها الداخلي بالغاز ويصدره إلى الأردن ومصر، ومن مساهميه شيفرون وديليك للحفر.

ويبحث شركاء لوثيان خيارات توسيع المشروع، ومنها إقامة منشأة عائمة للغاز الطبيعي المسال أو خط أنابيب تحت البحر لربط الحقل بمحطات الإسالة في مصر، المتوقفة عن العمل أو التي تعمل بأقل من طاقتها.

وفي وقت سابق اليوم، ذكر بيان لوزارة البترول المصرية أن الملا سيلتقي محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، ويوفال شتاينتس وزير الطاقة الإسرائيلي.

وقال البيان إن الزيارة “لبلورة الرؤية المشتركة والحوار المنهجى لتطوير سوق إقليمية للغاز فى ظل دخول ميثاق المنتدى حيز التنفيذ، بما يدعم جهود الدول الأعضاء فى استثمار احتياطياتها من الغاز واستخدام البنية التحتية المتاحة الحالية والمستقبلية من خلال تعاون مثمر وبناء بين دول المنتدى”.

ويضم المنتدى مصر والفلسطينيين وإسرائيل وقبرص واليونان والأردن وإيطاليا.

إستقبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم في مقر رئاسة الوزراء بأورشليم وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا وقال في مستهل اللقاء: "أهلا وسهلا بكم. الرجاء نقل تحياتي الحارة إلى صديقي فخامة الرئيس السيسي. pic.twitter.com/q1TQyfXuui — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 21, 2021