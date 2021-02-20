مصر.. مصرع 9 وإصابة 6 بينهم أطفال في حادث تصادم بطريق القاهرة السويس (فيديو)

لقي 9 مصرعهم وأصيب 6 على الأقل في تصادم مركبة نقل عام بسيارة نقل تتبعها مقطورة، وذلك على طريق القاهرة-السويس، اليوم السبت، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

وأفادت المعاينة الأولية بأن سائق النقل أشعل النار في إطار سيارة، الأمر أدى إلى تصاعد أدخنة كثيفة حجبت الرؤية عن السائق الآخر ووقع الحادث.

وتأكدت الشرطة من هوية معظم الأشخاص الذين قضوا في الحادث، وذكرت جريدة (الأهرام) المحلية -عبر موقعها على شبكة الإنترنت- أسماءهم، ونُقل 6 مصابين -بينهم 3 أطفال- إلى المستشفى.

وتتباين تقديرات الآثار الاقتصادية لحوادث الطرق في مصر، فالبنك الدولي يقدر هذه الخسائر بنحو 50 مليار جنيه (الدولار نحو 16 جنيها)، بينما يقول جهاز التعبئة والإحصاء في دراسة إن حوادث الطرق تكلف الدولة خسائر بنحو 29 مليار جنيه سنويًا.

ويؤكد الجهاز الحكومي أن الحوادث التي وقعت خلال عام 2017، بلغت نحو 11 ألف حادث، وأسفرت عن سقوط نحو 17 ألف ضحية ما بين وفاة وإصابة.

وفي تقرير حول جودة الطرق صدر ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس عام 2015، احتلت مصر المركز 114 من بين 144 دولة.

وتعاني مصر من مشاكل عديدة تتعلق بالفساد في مجال المرور، فكثير من السائقين يشتكون من أن بعض رجال المرور يتعسفون أحيانا في توقيع مخالفات إذا لم يحصلوا على رشى مالية، بينما يمكن غض الطرف عن مخالفات أخرى مقابل الدفع.

ويمتد الفساد أيضًا إلى عملية ترخيص السيارات، حيث تسير على طرق مصر سيارات يفترض عدم الترخيص لها لمخالفتها إجراءات الأمن والسلامة بشكل يضر بالبشر والبيئة على السواء.