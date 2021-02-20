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مشهد أشبه بالخيال.. الأشجار تكتسي بالثلوج على أحد البحيرات الأمريكية (فيديو)

20/2/2021-|آخر تحديث: 20/2/202105:21 PM (مكة المكرمة)

نشرت وسائل إعلام أمريكية مشهدًا مهيبًا لأشجار مكسوة بالجليد بشكل كامل عند بحيرة فوس بوينت بولاية لويزيانا الأمريكية.

وكست الثلوج أشجار الصنوبر بالكامل في مشهد يبدو وكأنه مأخوذ من فيلم خيالي ولكنه في الحقيقة تجسيد لفصل شتاء غير عادي تشهده بعض مناطق الولايات المتحدة.

وتسببت العواصف الشتوية في تساقط الثلوج والجليد على ولايات الجنوب ما تسبب في إغراق أكثر من 300 ألف منزل وشركة في الظلام الدمس في وقت مبكر من صباح أمس الخميس وتعطلت الطرق بمناطق واسعة، بحسب وكالة الأسوشيتد برس.

وبينما كان من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فقد يظل بعض الناس من دون كهرباء حتى الأسبوع المقبل.

وطلب حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز، من البيت الأبيض إعلان الطقس الجليدي “كارثة فدرالية”، حيث إن أكثر من 48 ألف شخص من سكان الولاية ليس لديهم مياه، ويعيش أكثر من 956 ألف شخص في مناطق طُلب من السكان فيها غلي الماء قبل شربه أو استخدامه للطهي.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر

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