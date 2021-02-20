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لحظات مرعبة.. مراسل يتعرض لسرقة بالإكراه أثناء بث مباشر (فيديو)

20/2/2021-|آخر تحديث: 20/2/202112:20 PM (مكة المكرمة)

لحظات مرعبة عاشها دييغو أوردينولا، المراسل الرياضي لقناة دايركتي في، أثناء وقوفه خارج أحد الملاعب في مدينة غواياكيل أكبر مدن الإكوادور، وذلك أثناء بث مباشر إذ فوجئ بلص يحمل مسدسًا ويصوبه نحوه.

وشارك المراسل لقطات للهجوم على حسابه على تويتر في 12 فبراير/شباط الجاري معلقا “لا يمكننا حتى العمل في هدوء. حدث هذا في الساعة الواحدة ظهرًا”.

وفي مقطع الفيديو الذي شاهده أكثر من 350 ألف شخص، يمكن سماع صوت المسلح وهو يصرخ “الهاتف، أعطني هاتفك”، ثم استولى على هاتف محمول من أحد أفراد طاقم العمل بينما واصل مشغِّل الكاميرا تصويره.

ثم شوهد أحد أفراد الطاقم لاحقًا وهو يطارد السارق الذي بدا وأنه يهرب على دراجة نارية تنتظره، وأبلغ المراسل أوردينولا متابعيه على تويتر بأن شرطة الإكوادور تعهدت بتعقب المجرم والقبض عليه.

وبعد بضع ثوان، قام أوردينولا ومصوره بمطاردة المسلح الذي تمكن في ذلك الوقت من عبور طريق سريع مزدحم وركوب الدراجة النارية.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل

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