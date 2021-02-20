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غزة.. العثور على جثمان صياد مصري قذفته الأمواج إلى الشاطئ (صور)

جثمان الصياد المصري بعد العثور عليه (مواقع التواصل الاجتماعي)
جثمان الصياد المصري بعد العثور عليه (مواقع التواصل الاجتماعي)
20/2/2021-|آخر تحديث: 20/2/202107:45 PM (مكة المكرمة)

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إنها عثرت، اليوم السبت، على جثة قذفتها أمواج البحر على شاطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وإن الأوراق الثبوتية التي عُثر عليها بحوزة الجثة تشير إلى أن صاحبها مصري الجنسية.

ووفق الأوراق الثبوتية، فإن المتوفى يدعى ماهر جابر خله عبيد (47 عامًا)، مصري الجنسية، ومقيم بحي الضواحي التابع لمحافظة بورسعيد (شمالي البلاد).

ونُقلت الجثة إلى مستشفى (أبو يوسف النجار) لاستكمال الإجراءات اللازمة، وفق ما أعلنه إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في فلسطين.

وفُقِدَ ماهر عبيد مع غرق قارب صيد في بورسعيد، الأربعاء الماضي، نتيجة سوء الأحوال الجوية، ولقي 5 صيادين مصرعهم في انقلاب القارب في حين جرفت المياه ماهر عبيد -مرتديًا سترة الإنقاذ- حتى قطاع غزة.

 

وسبق أن أعلنت جهات فلسطينية بقطاع غزة، في يناير/كانون الثاني 2019، العثور على جثة صياد مصري بعد أن قذفت الأمواج قاربه إلى شواطئ القطاع.

وحينها، أنقذت وزارة الداخلية (تابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس) 6 من الصيادين كانوا على متن القارب، ثم سلمتهم إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، بعد تقديم الإغاثة الطبية والإنسانية لهم.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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