غزة.. العثور على جثمان صياد مصري قذفته الأمواج إلى الشاطئ (صور)

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إنها عثرت، اليوم السبت، على جثة قذفتها أمواج البحر على شاطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وإن الأوراق الثبوتية التي عُثر عليها بحوزة الجثة تشير إلى أن صاحبها مصري الجنسية.

ووفق الأوراق الثبوتية، فإن المتوفى يدعى ماهر جابر خله عبيد (47 عامًا)، مصري الجنسية، ومقيم بحي الضواحي التابع لمحافظة بورسعيد (شمالي البلاد).

ونُقلت الجثة إلى مستشفى (أبو يوسف النجار) لاستكمال الإجراءات اللازمة، وفق ما أعلنه إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في فلسطين.

وفُقِدَ ماهر عبيد مع غرق قارب صيد في بورسعيد، الأربعاء الماضي، نتيجة سوء الأحوال الجوية، ولقي 5 صيادين مصرعهم في انقلاب القارب في حين جرفت المياه ماهر عبيد -مرتديًا سترة الإنقاذ- حتى قطاع غزة.

فرقتنا الحدود وجمعتنا المآسي..

داخلية غزة تعلن العثور على جثة المواطن المصري «ماهر جابر عبيد» -48 عامًا-، أحد ضحايا «لقمة العيش» المفقودين في غرق «لانش بورسعيد» قبل 3 أيام، وقد جرفته مياه البحر حتى قطاع غزة، مرتديًا سُترة إنقاذ pic.twitter.com/k0nTVmKzYD — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 20, 2021

وسبق أن أعلنت جهات فلسطينية بقطاع غزة، في يناير/كانون الثاني 2019، العثور على جثة صياد مصري بعد أن قذفت الأمواج قاربه إلى شواطئ القطاع.

الداخلية بغزة: العثور على جثة قذفتها أمواج البحر على شاطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة فجر اليوم السبت، وتُشير أوراق ثبوتية عُثر عليها بحوزة الجثة إلى أن صاحبها ماهر جابر خله عبيد ٤٧ سنة من حي الضواحي ببورسعيد. وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبو يوسف النجار لاستكمال الإجراءات pic.twitter.com/m21trVzLcr — 🅰rw🅰☙الباشمحاسب ☙♨♨ (@Arwa28719284) February 20, 2021

وحينها، أنقذت وزارة الداخلية (تابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس) 6 من الصيادين كانوا على متن القارب، ثم سلمتهم إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، بعد تقديم الإغاثة الطبية والإنسانية لهم.