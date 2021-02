طهران: سنتراجع عن الإجراءات النووية بمجرد رفع العقوبات.. وواشنطن ترد

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده ستتراجع على الفور عن الإجراءات المتعلقة بتطوير برنامجها النووي بمجرد رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ مايو/أيار 2018، وذلك في رد فعل بارد على عرض مبدئي من واشنطن لإحياء المحادثات الهادفة للعودة الاتفاق النووي لعام 2015.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في كلمة للصحفيين إن الولايات المتحدة لا تخطط لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل الانضمام لمحادثات مع أوربا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأضافت لا توجد خطة لاتخاذ خطوات إضافية بشأن إيران قبل إجراء الحوار الدبلوماسي.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أعلنت -في وقت سابق- عن استعدادها لإجراء محادثات مع إيران حول العودة للاتفاق الذي يهدف لمنع طهران من حيازة أسلحة نووية مقابل إلغاء معظم العقوبات الدولية عليه.

وردت إيران بأن خطوة واشنطن غير كافية لإقناعها بالامتثال الكامل للاتفاق وتطالب بإنهاء العقوبات المفرضة على أهداف إيراينة أولا.

وكتب ظريف عبر حسابه على تويتر أنه عند رفع العقوبات “سنتراجع على الفورعن كل الخطوات التي اتخذناها. الأمر بسيط”.

US acknowledged Pompeo's claims re Res. 2231 had no legal validity.

We agree.

In compliance w/ 2231:

US unconditionally & effectively lift all sanctions imposed, re-imposed or re-labeled by Trump.

We will then immediately reverse all remedial measures.

Simple: #CommitActMeet

— Javad Zarif (@JZarif) February 19, 2021