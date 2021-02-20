هكذا تؤثر سلالة كورونا الجديدة في جنوب أفريقيا على فاعلية اللقاحات (فيديو)

قالت شركة فايزر إن سلالة فيروس كورونا التي ظهرت في جنوب أفريقيا قد تقلل من الحماية التي توفرها الأجسام المضادة المنتجة من خلال لقاح الشركة بمقدارالثلثين، لكنها أكدت أن اللقاح ما يزال قادرا على تحييد الفيروس وإبطال مفعوله.

وكانت مجلة “لانسيت” الطبية قد كشفت في دراسة نشرت مؤخرا، أن جرعة واحدة من لقاح فايزر بايوتيك أثبت درجة فعالية بلغت 85%. وأن هذه الفاعلية تزاد مع اتساع الفارق الزمني بين الجرعتين.

وقال البروفيسور طلال نصولي أستاذ المناعة والحساسية بجامعة جورج تاون الأمريكية، إن الدراسات العلمية بشأن تحولات سلاسة كورونا التي ظهرت في جنوب أفريقيا ومقاومته، لا زالت قيد الدرس والتحليل، لكن المؤكد هو أن فاعلية لقاح فايزر لازالت قائمة، من خلال نشاطه وسعيه الحثيث للدخول إلى نواة الفيروس، رغم أن فاعليته قد تقلصت نسبيا.

شركة فايزر: سلالة #كورونا التي ظهرت في #جنوب_أفريقيا قد تقلل فاعلية اللقاح بشدة pic.twitter.com/UGsb8svNGM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 19, 2021

وأضاف نصولي للجزيرة مباشر، أن فاعلية لقاح جونسون أند جونسون هبطت إلى نسبة 22% بالتطبيق على سلالة جنوب أفريقيا، رغم أن فاعليته كانت قد بلغت 66% قبل ذلك.

واعتبر البروفيسورنصولي أن الجرعة الواحدة من لقاح فايزر بايوتيك قد تكون كافية، لكن الشركة أكدت على ضرورة أخذ الجرعة الثانية، لأنها تمنح حماية على مدى زمني ممتد قد تصل لأكثر من سنة ونصف.

وشدد البروفيسور نصولي على أن الدراسات الأخيرة التي أجريت على لقاح فايزربايوتيك أكدت حاجته لدرجة برودة تصل إلى 15 درجة تحت الصفر حتى يظل محافظا على جميع خصائصه وفاعليته، بعدما كان الأمر في السابق يحتاج إلى 80 درجة تحت الصفر.