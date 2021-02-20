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حمّلوا أبو ظبي مسؤولية وفاته.. مغردون ينعون المعتقل السابق بسجون الإمارات تيسير النجار

اعتقلت السلطات الإماراتية النجار لتعبيره عن رأيه على فيسبوك (تويتر)
اعتقلت السلطات الإماراتية النجار لتعبيره عن رأيه على فيسبوك (تويتر)
19/2/2021-|آخر تحديث: 20/2/202112:43 AM (مكة المكرمة)

حمّل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إمارة أبو ظبي مسؤولية وفاة الصحفي الأردني تيسير النجار، والذي قضى ثلاث سنوات في معتقل إماراتي بسبب تعبيره عن رأيه في حسابه الشخصي على فيسبوك.

وأعاد ناشطون نشر وتداول تغريدات النجار عن فترة الاعتقال، كما حمّلوا الإمارات المسؤولية عن وفاته.

واعتقلت السلطات الإماراتية النجار، في ديسمبر/كانون أول 2015، وقُدِّم إلى المحاكمة في يناير/كانون ثاني 2017 بتهمة الإساءة إلى دولة الإمارات على خلفية منشورات كتبها على فيسبوك خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014، أي قبل انتقاله للعمل في الإمارات.

وعبّر النجار في المنشورات -حينها- عن دعمه للمقاومة الفلسطينية وانتقد الإمارات والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقضت المحكمة آنذاك بسجن النجار 3 سنوات ودفع غرامة بقيمة 500 ألف درهم (نحو 136 ألف دولار)، قبل أن يُفرج عنه في فبراير/شباط 2019 بعد انتهاء محكوميته.

المصدر : الجزيرة مباشر

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