حمّلوا أبو ظبي مسؤولية وفاته.. مغردون ينعون المعتقل السابق بسجون الإمارات تيسير النجار

حمّل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إمارة أبو ظبي مسؤولية وفاة الصحفي الأردني تيسير النجار، والذي قضى ثلاث سنوات في معتقل إماراتي بسبب تعبيره عن رأيه في حسابه الشخصي على فيسبوك.

"لا أنسى ملامح الوجوه التي أحاسبها أمام الله".. حزن لرحيل الصحفي #تيسير_النجار الذي اعتقل في #الإمارات.. وناشطون يعيدون تداول تغريداته عن فترة الاعتقال @ajmhashtag pic.twitter.com/f5Y5Hu46TA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 19, 2021

وأعاد ناشطون نشر وتداول تغريدات النجار عن فترة الاعتقال، كما حمّلوا الإمارات المسؤولية عن وفاته.

مات قهرا وظلما ، كان صديقا لدي على الفيس بوك كان ينشر الامل في نفوسنا لكن خلفه يختبئ الم كبير ، الا لعنة الله على من ظلمك وقهرك.

وعند الله تجتمع الخصوم 💔#تيسير_النجار pic.twitter.com/A5P6YewBdb — Qais Azzam✪🇯🇴🇹🇷 (@QaisAlazzam3) February 19, 2021

وفاة الصحفي الاردني #تيسير_النجار ، ترك بعض كتاباته عن معاناته في سجون الامارات ، ماذا فعلوا به حتى يبقى هذه الاثر حتى بعد مغادرته للسجن..؟، ماذا فعلوا حتى وصل لدرجة الرعب والانكسار حتى بعد ذهابه لوطنه..؟ ، الله يرحمك ويغفرلك وعسى تلك السنوات تكون شفيعه لك ان شاء الله ، ادعوله pic.twitter.com/VJzWZ0lhU3 — كويـتي حُـ ـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) February 19, 2021

واعتقلت السلطات الإماراتية النجار، في ديسمبر/كانون أول 2015، وقُدِّم إلى المحاكمة في يناير/كانون ثاني 2017 بتهمة الإساءة إلى دولة الإمارات على خلفية منشورات كتبها على فيسبوك خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014، أي قبل انتقاله للعمل في الإمارات.

وعبّر النجار في المنشورات -حينها- عن دعمه للمقاومة الفلسطينية وانتقد الإمارات والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقضت المحكمة آنذاك بسجن النجار 3 سنوات ودفع غرامة بقيمة 500 ألف درهم (نحو 136 ألف دولار)، قبل أن يُفرج عنه في فبراير/شباط 2019 بعد انتهاء محكوميته.