في مصنع مهجور.. ماذا فعل عمال نظافة بكتب انتشلوها من سلال القمامة؟ (فيديو)

ابتكر عمال نظافة في تركيا وسيلة جديدة للاستفادة من الكتب التي يتم التخلص منها ورميها في سلال المهملات.

وحظيت كتب رُميت عند صناديق القمامة في أنقرة، بعناية خاصة من قبل عمال النظافة، ووجدت الكتب التي يقرر أصحابها التخلص منها، فرصة الوجود على أرفف أخرى بمكتبة جديدة من صنع العمّال.

وأقامت مجموعة من عمال التنظيفات في العاصمة التركية، مكتبة أصبحت تضم أكثر من 4 آلاف كتاب انتشلوها من سلال المهملات خلال جولاتهم لرفع النفايات في المدينة.

عمال نظافة ينشئون مكتبة من كتب مهجورة وجدوها في سلال المهملات..

ماذا تفعل أنت بالكتب التي لم تعد تحتاجها؟ pic.twitter.com/KOFJb4BMpN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 20, 2021

وأقيمت المكتبة في مصنع مهجور منذ عشرين عامًا، يسترخي فيه العمال خلال فترات الاستراحة من العمل ويقرأون الكتب التي اعتنوا بها وأعادوا تصنيفها، وأصبحت المكتبة الآن متاحة للجمهور كذلك.

ونمت المكتبة بشكل كبير منذ تأسيسها، وتضم الآن أكثر من 6 آلاف كتاب تتنوع بين الأدب والقصص، ويوجد بها قسم خاص بالأطفال وقسم للبحث العلمي.