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الجزيرة مباشر توثق أهم لحظات عمليات زراعة الكبد والكلى في قطر (فيديو)

20/2/2021-|آخر تحديث: 21/2/202112:43 AM (مكة المكرمة)

رصدت كاميرا برنامج “مع الحكيم” على شاشة الجزيرة مباشر اللحظات المصيرية في عمليات جراحية لزراعة الكلى والكبد، نفذها الفريق الطبي التابع لمركز قطر لزراعة الأعضاء، من داخل إحدى غرف العمليات بمستشفى حمد العام.

وتعد عمليات زراعة الكلى والكبد من العمليات الحساسة، كما أن زراعة الكبد من أكثر العمليات الجراحية تعقيدًا وتستمر لأكثر من 12 ساعة، ويخضع المتبرع والمتلقي لرعاية طبية متواصلة للتأكد من حالتهما الصحية.

وللتعليق على إنجازات دولة قطر في مجال زراعة الأعضاء، استضاف برنامج “مع الحكيم”، الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام واستشاري أول الجراحة ومدير مركز قطر لزراعة الأعضاء، والذي أكد أن عملية زراعة الكلى والكبد تجرى للمواطنين والمقيمين في دولة قطر مجانا.

وأضاف أن عمليات زراعة الكلى والكبد تواصلت بنجاح بمركز قطر لزراعة الأعضاء بالرغم من استمرار وباء كورونا، مشيرًا إلى أن المركز يوفر مزايا للمتبرعين في إطار التشجيع على التبرع.

وتابع “يعطي المركز للمتبرع السابق أولوية الحصول على كلية في حال تعرضه لفشل كلوي”، وأكد أن برنامج زراعة الأعضاء يتضمن منظومة متكاملة تربط بين المتبرعين والمتلقين والفرق الطبية المتخصصة.

وقال المسلماني إن أول عملية زراعة رئة ستُجرى في مركز قطر لزراعة الأعضاء خلال أسابيع، كاشفًا عن تخطيط المركز للبدء في برنامج لزراعة القلب الحي في وقت قريب.

المصدر : الجزيرة مباشر

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