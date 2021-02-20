انهيارات ومنازل مهددة بالسقوط وخسائر كبيرة للمزارعين.. الاحتلال يغرق أراضي غزة (فيديو)

أغرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات الدونمات الزراعية شرقي مدينة غزة، من خلال فتح عبّارات مياه الأمطار صوب الأراضي، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وفتحت قوات الاحتلال مصارف المياه، أمس الجمعة ولليوم الثاني على التوالي، مما أدى إلى إغراق مئات الدونمات الزراعية شرقي حي الزيتون والشجاعية شرق المدينة.

كما أدى ذلك إلى إغراق عشرات الدونمات الزراعية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة المحاصر، حيث يتكبّد المزارعون خسائر مادية فادحة بعد أن غمرت مياه العبارات أراضيهم الزراعيّة.

وكانت القوات الإسرائيلية، قد أغرقت يوم الخميس أيضًا، مئات الدونمات الزراعية بمياه الأمطار بعد فتح عبارات المياه شرق مدينة غزة.

وتتعمّد قوات الاحتلال كل موسم شتاء فتح عبّارات الأمطار صوب الأراضي الزراعية الحدودية شرق غزة، دون سابق إنذار، ما يلحق أضرارا مادية كبيرة بالأراضي الزراعية والمزارعين.

خسائر كبيرة

وتكبد المزارعون خسائر مادية فادحة بعد أن غمرت مياه العبارات أراضيهم والتي كان من المنتظر أن يحصدوا منتجها خلال اليومين، بعد أن جرفت المياه الزرع ودمرت المحاصيل.

وهذه هي المرة الثالثة خلال شهر التي يقوم فيها الاحتلال بفتح عبارات المياه على أراضي المزارعين. وفي سنوات سابقة تعمدت إسرائيل فتحها مما أدى إلى إغراق أراض زراعية كبيرة وإتلاف محصولها بالكامل.

وفي حوار مع الجزيرة مباشر قال مزارعون إنهم جاءوا إلى أرضهم صباحًا لحصاد بعض الخضروات، لكنهم تفاجأوا بأن المزارع قد غرقت تمامًا بسبب فتح عبارات المياه.

وقالوا إن الاحتلال يتعمد تلك السياسة، مؤكدين أن ذلك يكلفهم الكثير، إذ أنهم يعيشون على ما يزرعونه كما أن الأمر يرتب عليهم مديونيات مالية كبيرة تتمثل في ثمن إيجار الأراضي وتكلفة الزراعة.

الخارجية الفلسطينية تدين

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إغراق قوات الاحتلال لمئات الدونمات الزراعية في غزة، وقالت في بيان إن إغراق الأراضي الزراعية يعد جريمة يحاسب عليها القانون الدولي وجزء من اعتداءات الاحتلال المتواصلة وحربه المفتوحة وحصاره الظالم على قطاع غزة بهدف تكريس فصله عن الضفة الغربية المحتلة، ما يؤدي إلى مزيد المعاناة التي تتكبدها الأسر.

وطالبت المنظمات والمؤسسات الدولية بإدانة الاعتداء واتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني بما في ذلك حماية المزارعين الفلسطينيين وأرضهم.

كما طالبت الوزارة، المدعية العامة للجنائية الدولية بسرعة الإعلان عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، بما فيها جرائمه ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.