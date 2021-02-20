اليمن.. مقتل طفل وإصابة آخرين جراء قصف الحوثيين لأحد أحياء تعز (فيديو)

قال مصدر طبي للجزيرة مباشر إن طفلًا قُتِل وجُرِح أربعة أشخاص -بينهم طفلان- جراء قصف شنّه الحوثيون على حي الروضة السكني وسط مدينة تعز اليمنية، مساء السبت.

وأظهرت صور بثها ناشطون عبر فيسبوك أشلاء أحد الأطفال ووجود جرحى أطفال يتلقون العلاج في قسم الطوارئ بمستشفى الروضة التخصصي في المدينة.

وفي السياق، سقط قتلى وجرحى من الحوثيين، الخميس الماضي، إثر معارك مع قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية بمحافظتي مأرب والجوف.

وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية، حسبما أفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني.

وأضاف المركز أن طيران تحالف دعم الشرعية “دمر منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة للحوثيين في منطقة المخدرة، إلى جانب أربعة صواريخ باليستية كان الحوثيون يعدون لقصف الأحياء والتجمعات السكنية في مأرب”.

وأفاد المركز أن قوات الجيش شنت هجوما عنيفا في محافظة الجوف (شمالي البلاد) تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة شرق بير المرازيق، بمدينة الحزم، شرقي المحافظة، فضلًا عن سقوط الكثير من عناصر قوات الحوثي بين قتلى وجرحى.

وتصاعدت حدة الاشتباكات بين قوات الجيش الحكومي، ومسلحي الحوثيين في محافطتي مأرب والجوف، مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة في كلا الجانبين، إلى جانب المدنيين.

وتدور مواجهات مستمرة بين جماعة الحوثي من جهة والجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية من جهة أخرى منذ 2015، سقط خلالها آلاف من الطرفين، ويحاصر الحوثيون مدينة تعز من ثلاثة اتجاهات رئيسية منذ نحو خمس سنوات.