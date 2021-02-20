“انقذ طلاب الجامعات يا مدبولي”.. الحملات تتصاعد في مصر ضد استئناف الدراسة (فيديو)

تستمر المخاوف في مصر من عقد امتحانات الجامعات واستئناف الدراسة وسط تفشي وباء كورونا في البلاد حيث يطالب الكثير من الطلاب والأهالي عبر منصات التواصل بعقد الامتحانات واستمرار الدراسة إلكترونيًا.

وتفاعل كثيرون مع قرارات استئناف الدراسة والامتحانات عبر منصات التواصل وتصدرت عدة وسوم في هذا الإطار منها ما يطالب بإقالة وزير التعليم العالي، ومنها ما يناشد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالتدخل لإنقاذ طلاب الجماعات.

وخلال الساعات الماضية، تصدر وسم (انقذ طلاب الجامعات يا مدبولي) قائمة التفاعلات على موقع تويتر في مصر، كما عاد وسم (إقالة وزير التعليم العالي) إلى الصدارة من جديد، بعد تجاهل الوزير مخاطر كورونا على الطلاب.

وكان وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار أكد أن موعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي سيكون يوم السبت المقبل الموافق 27 من فبراير/ شباط الجاري، على أن يتم استكمال الامتحانات المؤجَّلة من الفصل الدراسي الأول.

وأضاف أن الإجراءات الوقائية تُجرى حاليًا على قدم وساق في كل الجامعات على غرار ما طُبق خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي، مؤكدا أن الجامعات المصرية مستعدة لاستكمال العام الدراسي حتى الانتهاء منه بالشكل المرضي.

وانتقد مغردون قرار الحكومة المصرية باستئناف الدراسة في موعدها رغم أن إصابات ووفيات كورونا في مصر في ازدياد، وطالبوا المسؤولين بالعدول عن القرار.

لو ده الوضع هتعرف تحافظ علينا يعني تضمنلي سلامتي وسلامة اهلي اللي ف البيت قرارات فاشله ف وقت الموجه التانيه وف وقت صعب

انت مش عارف حاجه اعداد الإصابات اكتر من اللي بتطلع بكتير اووي

(لنا الله)#انقذ_طلاب_الجامعه_يامدبولي pic.twitter.com/5K25RnrogW — mohamed3rfata (@mohamed3rfata) February 20, 2021

ونشر مغردون صورا تظهر تكدس الطلاب بمدرجات الجامعات بالعام الماضي وقالوا في تهكم إن هذه هي الإجراءات الاحترازية التي يتحدث عنها الوزير.

وكتب أحد الطلاب “وزير التعليم العالي يطلق علينا مسمي (الطلاب الذين لا يريدون أن يتعلموا) ونحن في الحقيقة لا نريد أن نموت أو نتسبب بطريقة غير مباشرة في موت أحد من أفراد عائلتنا أو أصدقائنا”.

المشكله فى مصر معندناش ادمية للناس

عادى تخش الامتحان مع 1000واحد عادى

ولم تتصاب بكورونا مش هتلاقى سرير فى مستشفى ولو لقيت سرير هيسرقوا منك انبوبة الاكسجين ويا عالم تخش الامتحان تتصاب تموت على الورقه #اقاله_وزير_التعليم_العالي#انقذ_طلاب_الجامعه_يامدبولي pic.twitter.com/NZp7AwKz5j — جنيةمصّــــــــــــــــــــرى (@___Masry) February 20, 2021

وقال مغردون إن القرار سيتسبب في انتشار كورونا في المجتمع ككل إذ لا يتكدس الطلاب في قاعات المحاضرات فقط ولكن يتزاحمون أيضًا في المواصلات العامة.

واستنكر آخرون أن يطالب المسؤولون الطلاب باستئناف الدراسة في الجامعات بينما يعقد المسؤولون أنفسهم اجتماعاتهم افتراضيًا.

لازم نقيل الوزير هو مايحضرش اجتماعاته اون لاين ورايح جاى فى عربيات خاصه ومعقمه على اعلى مستوى ويقول الطلبه تنزل تمتحن وهو عارف الوضع ازاى#اقاله_وزير_التعليم_العالي#اقاله_وزير_التعليم_العالي#اقاله_وزير_التعليم_العالي#اقاله_وزير_التعليم_العالي#انقذ_طلاب_الجامعه_يامدبولي — mohamed (@Mohamed60167438) February 20, 2021

دي نبذه صغيره من ال بنواجهو ف الموصلات اليوميه .. شايفين الطلبه راكبين ازاي . شايفين الكثافه ؟!

طب شايفين الحالات ؟!

متخيل بقا ان دا كلو يلتحم مع بعض يوم 27 ؟

دي هتبقي مجزره 💔#انقذ_طلاب_الجامعه_يامدبولي

تاجيل الامتحانات الساعات المعتمدة pic.twitter.com/9CdzVlJEQg — joe (@joe74413690) February 20, 2021

ومطالبتنا بالاقاله عشان هوا اللي بيعمله دا ارهاب لاي طالب اتأذى من الفيروس او كان سبب ف ان ابوه او حد من اسرته يصاب بيه لظروف جامعه او شغل او اي شيء تاني بسبب تصريحاته المستفزه #اقاله_وزير_التعليم_العالى #انقذ_طلاب_الجامعه_يامدبولي #انقذ_طلاب_الجامعه_ياريس — the cesar (@HasanShaafa3) February 20, 2021