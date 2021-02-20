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“انقذ طلاب الجامعات يا مدبولي”.. الحملات تتصاعد في مصر ضد استئناف الدراسة (فيديو)

مخاوف من تواصل الدراسة بالجامعات المصرية في ظل تفشي كورونا (مواقع التواصل)
مخاوف من تواصل الدراسة بالجامعات المصرية في ظل تفشي كورونا (مواقع التواصل)
20/2/2021-|آخر تحديث: 20/2/202104:29 PM (مكة المكرمة)

تستمر المخاوف في مصر من عقد امتحانات الجامعات واستئناف الدراسة وسط تفشي وباء كورونا في البلاد حيث يطالب الكثير من الطلاب والأهالي عبر منصات التواصل بعقد الامتحانات واستمرار الدراسة إلكترونيًا.

وتفاعل كثيرون مع قرارات استئناف الدراسة والامتحانات عبر منصات التواصل وتصدرت عدة وسوم في هذا الإطار منها ما يطالب بإقالة وزير التعليم العالي، ومنها ما يناشد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالتدخل لإنقاذ طلاب الجماعات.

وخلال الساعات الماضية، تصدر وسم (انقذ طلاب الجامعات يا مدبولي) قائمة التفاعلات على موقع تويتر في مصر، كما عاد وسم (إقالة وزير التعليم العالي) إلى الصدارة من جديد، بعد تجاهل الوزير مخاطر كورونا على الطلاب.

 

وكان وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار أكد أن موعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي سيكون يوم السبت المقبل الموافق 27 من فبراير/ شباط الجاري، على أن يتم استكمال الامتحانات المؤجَّلة من الفصل الدراسي الأول.

وأضاف أن الإجراءات الوقائية تُجرى حاليًا على قدم وساق في كل الجامعات على غرار ما طُبق خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي، مؤكدا أن الجامعات المصرية مستعدة لاستكمال العام الدراسي حتى الانتهاء منه بالشكل المرضي.

وانتقد مغردون قرار الحكومة المصرية باستئناف الدراسة في موعدها رغم أن إصابات ووفيات كورونا في مصر في ازدياد، وطالبوا المسؤولين بالعدول عن القرار.

ونشر مغردون صورا تظهر تكدس الطلاب بمدرجات الجامعات بالعام الماضي وقالوا في تهكم إن هذه هي الإجراءات الاحترازية التي يتحدث عنها الوزير.

وكتب أحد الطلاب “وزير التعليم العالي يطلق علينا مسمي (الطلاب الذين لا يريدون أن يتعلموا) ونحن في الحقيقة لا نريد أن نموت أو نتسبب بطريقة غير مباشرة في موت أحد من أفراد عائلتنا أو أصدقائنا”.

وقال مغردون إن القرار سيتسبب في انتشار كورونا في المجتمع ككل إذ لا يتكدس الطلاب في قاعات المحاضرات فقط ولكن يتزاحمون أيضًا في المواصلات العامة.

واستنكر آخرون أن يطالب المسؤولون الطلاب باستئناف الدراسة في الجامعات بينما يعقد المسؤولون أنفسهم اجتماعاتهم افتراضيًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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