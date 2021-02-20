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شاهد: كيف أبدع شاب سوداني في تقليد مذيعي الجزيرة؟

20/2/2021-|آخر تحديث: 20/2/202101:04 PM (مكة المكرمة)

ظهر شاب سوداني خلال مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع، وهو يبدع في تقليد عدد من مذيعي شبكة الجزيرة الإعلامية، مع إضفاء الإيماءات والحركات الجسدية الخاصة بكل واحد منهم.

وظهر الشاب السوداني أحمد البنا جالسًا في استوديو وأمامه الميكروفون، وهو يؤدي فقرات قصيرة تحاكي مذيعين ومراسلين للجزيرة مع تغيير نبرة صوته وحركاته بما يشبه المذيع أو المراسل.

ونشرت فقرة (إبداع الجمهور) على الجزيرة مباشر، لقطات لأحمد البنا وهو يقلد ببراعة مذيع قناة الجزيرة جمال ريان، وكذلك عبد الرحيم فقراء مدير مكتب قناة الجزيرة في واشنطن ومقدم برنامج (من واشنطن) الذي يهتم بالمشهد السياسي الأمريكي وتفاعلاته مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما قام البنا بمحاكاة أداء فاروق القاسم صاحب الصوت الشهير لترويجات برامج قناة الجزيرة، وعمرو حسن مراسل قناة الجزيرة مباشر في واشنطن، ونزيه الأحدب مقدم برنامج فوق السلطة على قناة الجزيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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