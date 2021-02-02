نائبة مصرية تثير الجدل بدعوتها اعتقال الأطفال المشردين ووضعهم في الصحراء

نقلت عدد من وسائل الإعلام المصرية، مقترحا لنائبة برلمانية تطالب فيه باعتقال الأطفال المشردين في الشوارع جميعا ووضعهم في معسكر بالصحراء.

ووصفت النائبة آيات الحداد خلال كلمتها، أمس الإثنين، أمام مجلس النواب المصري الأطفال المشردين في الشوارع بأنهم “قنبلة موقوتة” يجب التغلب عليها.

وقالت آيات إن ظاهرة الأطفال المشردين في الشوارع تفتح “سلسلة من الجرائم لا نهاية لها ويجب القضاء على هذه الظاهرة، على حد قولها.

واقترحت آيات اعتقال جميع أطفال الشوارع ووضعهم في معسكر بالصحراء، مشيرة إلي تمتعهم بقدرات جسمانية تجعلهم يتحملون البرد القارس في الشتاء.

وأشارت إلى أن هذا المقترح طبق من قبل في عهد محمد على باشا حاكم مصر (1805 -1845) الذي قام بجمع المشردين وأطفال الشوارع ووضعهم في الصحراء بالقرب من الكلية الحربية بأسوان (جنوب مصر) لمدة ٣ سنوات أو يزيد، على حد قولها.

لا و بتقولك "أطفال الشوارع يتمتعون بقدرات جسمانيه تجعلهم يتحملون البرد القارس” بتتكلم بمنطق النخاسين و تجار البشر ولاد الكلب، تخيل دا هو البرلمان المصرى اللى مفروض انه بيمثل الشعب اللى الطفل دول جزء منه، ليفل جديد من الوساخة — MR11 (@MR11MR11MR11) February 2, 2021

وشددت على أن محمد على، فعل ذلك لأنه أدرك أن هؤلاء سيكونون السبب في انهيار الدولة المصرية العظمى التي يحلم بها.

وتابعت أن الدولة المصرية حينها استدعت مدربين فرنسيين في شتى المهن والحرف اليدوية ليدربوا هؤلاء المشردين، وبالفعل نجحت التجربة، وبعد 3 سنوات تخرج لمصر أعظم الصناع المهرة الذين يجيدون الحرف والصناعات ويجيدون اللغة الفرنسية والعربية.

وتضمن اقتراح النائبة الذي نشرته كذلك عبر صفحتها على الفيسبوك، أن يقوم ضباط الجيش المتقاعدون بتدريب أطفال الشوارع، على أن يتم إلحاقهم بالجيش بعد ذلك، ما يجعلهم يؤدون خدمة للدولة، وتعليمهم مهن وحرف مما يعود بالفائدة على المجتمع، على حد وصفها.

نائبة في مجلس النواب تقترح اعتقال أطفال الشوارع في مصر ووضعهم في معسكرات بالصحراء ..https://t.co/c21LvYxstq — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) February 2, 2021

وقالت النائبة إن ذلك يجعلهم يشعرون أنهم أناس يحصلون على حقهم الذي منحه الدستور ويشعرون كذلك بأهميتهم وبنظرة الدولة الإيجابية لهم ومنع تحولهم إلى مجرمين يصعب السيطرة عليهم.

وطالبت النائبة وزارة الداخلية بجمع هؤلاء والتعرف عليهم وعمل تحليل الحمض النووي للتأكد من نسب هؤلاء ومن ثم تسليمهم لأهاليهم.

بأمانة فكرة معسكرات اجبارية وعمل مقابل الغذاء فكرة حقيرة وفيها إذلال متعمد بس فكرة انه لابد من معالجة ظاهرة أطفال الشوارع ان بحاول اتخيل ليها سيناريو تاني مش لاقي في دماغي لقلة خبرتي في النقطة دي غير انهم لابد أن يتم جمعهم وإعادة تأهيلهم بشكل آدمي اسلامي يحترم ادميتهم مش سخرة — Mr. rooby (@MrOsman2020) February 2, 2021

أثارت دعوة النائبة الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، ووصف مدونون دعوتها بالانتهاك الصريح لحقوق الإنسان.

ويذكر أن السلطات المصرية أغلقت العديد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال رعاية أطفال الشوارع، ومنها مؤسسة بلادي، ومكتبات الكرامة.