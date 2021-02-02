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متظاهرون يقرعون الأواني من شرفات منازلهم رفضا للانقلاب في ميانمار (فيديو)

حاجز للجيش قرب البرلمان في ميانمار (رويترز)
حاجز للجيش قرب البرلمان في ميانمار (رويترز)
2/2/2021

لجأ متظاهرون في ميانمار إلى قرع أواني الطبخ ورفع الأعلام في منازلهم للتعبير عن رفضهم للانقلاب الذي نفذه الجيش فجر الإثنين.

وأطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي واعتقلها مع زعماء سياسيين آخرين وأعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام.

وأظهرت لقطات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي قيام مواطنين في مدينة يانغون بقرع الأواني والهتاف من منازلهم خوفا من إجراءات انتقامية قد يتعرضون لها.

وقالت نائبة في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الذي تتزعمه أونغ سان سو تشي، إن الجيش وضع زعيمة الحزب ورئيس الجمهورية تحت الإقامة الجبرية في العاصمة.

ودعا حزب أونغ سان سو تشي، الفائزة بجائزة نوبل للسلام في 1991 إلى “إطلاق سراحها” فورا فضلا عن مسؤولين آخرين في الرابطة أوقفوا خلال الانقلاب.

وطالب الحزب الجيش بالاعتراف بنتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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