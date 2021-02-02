ماء مخلوط بملح.. القبض على عصابة تصنع لقاحات مزيفة في الصين

ألقت الشرطة الصينية القبض على أكثر من 80 شخصا كانوا يصنعون لقاحات مزيفة لفيروس كورونا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وكانت العصابة تعمل منذ سبتمبر/أيلول الماضي على تعبئة مياه مالحة في قوارير وتبيعها على أنها لقاحات لفيروس كورونا، وفق ما ذكرت وكالة شينخوا الرسمية.

وقالت الوكالة إن الشرطة داهمت مواقع عديدة في أنحاء العاصمة بيجين ومدن أخرى، وضبطت فيها أكثر من ثلاثة آلاف لقاح مزيف لفيروس كورونا.

ولم يكشف عن عدد اللقاحات التي تم بيعها، لكن الشرطة تمكنت من تعقب الأمكنة التي وصلت اليها، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية.

حوافز للبقاء في المنازل

وتبذل الصين أقصى جهودها لتطوير لقاحات محلية من أجل تحصين 50 مليون شخص قبل بدء العام القمري الجديد في منتصف فبراير/ شباط.

وتشهد هذه المناسبة في العادة سفر مئات الملايين في رحلات داخلية، لكن السلطات تشجع الصينيين هذا العام على ملازمة منازلهم من خلال فرض قيود وإعطاء حوافز.

ومع تكثيف الصين حملة التلقيح، أكدت السلطات بشكل متكرر سلامة لقاحها وفعاليته على الرغم من عدم إصدارها أي بيانات عن التجارب السريرية.

ووافقت السلطات الصينية على لقاح شركة سينوفارم التي تملكها الدولة من أجل الاستخدام العام في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

بذلت الصين جهدا في احتواء فيروس كورونا دون أن تتبنى ظهوره بأرضها (غيتي)

من ناحية أخرى أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء أنها تلقت تقارير طبية عن تسجيل 30 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 12 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما البقية قادمة من الخارج، في حين لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين 89 ألفا و594، بينهم ألف و582 يتلقون العلاج، حالة 72 منهم خطيرة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 83 ألفا و376، فيما استقر عدد الوفيات عند 4 آلاف و636 حالة وفاة.