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قاف ..قناة إسلامية تفاعلية جديدة

شعار قناة قاف التفاعلية الجديدة (مواقع التواصل)
شعار قناة قاف التفاعلية الجديدة (مواقع التواصل)
2/2/2021

أعلنت قناة “قاف” ، أمس الإثنين عن انطلاق البث التجربي لها، والتي تستهدف تقديم أفكار إسلامية معتدلة المنهج.

وأشارت القناة ذات التوجه الإسلامي، إلى أن القائمين عليها يسعون لتقديم أفكار إسلامية معتدلة المنهج عبر مجموعة من البرامج التفاعلية غير التقليدية.

 

وحسب تعريف القناة عن نفسها، فإنها تهدف إلى عرض الأحكام الشرعيّة، والقيم السلوكية والأخلاقية عن طريق برامج إعلاميّة متنوعة، وبلغة عربيّة وقوالب تفاعليّة.

وقال القائمون عليها الهدف من نشأتها هو محاولة لجسر الهوّة الحاصلة  بين المجتمع والعلماء إلى جانب أن تكون منبرًا جامعًا في خطتها، وذلك من خلال الاعتماد على فقه الائتلاف، والعديد من القيم التي ترسم من خلالها معالم أدب الاختلاف، حسب القائمين عليها.

يذكر أن المشرف العام على القناة، هو وزير الأوقاف الليبي السابق سالم الشيخي، وشغل مناصب مختلفة أبرزها “رئيس لجنة الفتوى في بريطانيا”، التي ذهب إليها إبان حقبة معمر القذافي بسبب تعرضه للاعتقال والتضييق في بلده.

ومن جانبه أعلن الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محيي الدين القرة داغي عن ترحيبه بالقناة الجديدة.

وقال في فيديو مصور بث عبر صفحة القناة على فيسبوك “ما أحوجنا إلي قنوات تقوم بواجبها نحو أمتها وهوايتها وخدمة العقيدة والأخلاق ودرء الشبهات عن هذا الدين العظيم”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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