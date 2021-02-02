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عسكريون ليبيون يختتمون تدريبا على أنظمة الدفاع الجوي في تركيا (فيديو)

(يوتيوب)
(يوتيوب)
1/2/2021

قالت وزارة الدفاع التركية إنها اختتمت تدريبات لعسكريين ليبيين على أنظمة للدفاع الجوي.

وأوضحت الوزارة في بيان، الاثنين، أن 20 عسكريا ليبيا شاركوا في التدريب على استخدام أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار والرادار والمدفعية المضادة للطائرات.

وتم تخريج أول دفعة من العسكريين الليبيين تم تدريبهم من قبل القوات التركية في ليبيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج مذكرتي تفاهم في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، فيما تتعلق الثانية بتحديد مناطق الصلاحية في البحر المتوسط.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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