عسكريون ليبيون يختتمون تدريبا على أنظمة الدفاع الجوي في تركيا (فيديو)

قالت وزارة الدفاع التركية إنها اختتمت تدريبات لعسكريين ليبيين على أنظمة للدفاع الجوي.

وأوضحت الوزارة في بيان، الاثنين، أن 20 عسكريا ليبيا شاركوا في التدريب على استخدام أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار والرادار والمدفعية المضادة للطائرات.

‘Air Defense Weapon Systems Training’ was provided to twenty personnel of the Libyan Army who had come to Turkey as part of the military training, assistance & advice agreement. The soldiers returned to Libya yesterday after having completed their training sessions in Konya. https://t.co/Uib1ltQGrg

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 1, 2021