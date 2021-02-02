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سقوط 6 سيارات داخل حفرة ضخمة بسبب انهيار جدار (فيديو)

2/2/2021

سقطت ست سيارات في حفرة كبيرة بعد انهيار جدار حاجز قرب منطقة بناء في مدينة تقع جنوب شرق تركيا.

وأظهرت لقطات كاميرا المراقبة لحظات تهاوي المركبات في الحفرة الكبيرة بعد انهيار جدار كانت تقف أمامه السيارات، في مدينة سانليورفا بمنطقة كاراكوبرو جنوب شرق تركيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 6 سيارات سقطت في حفرة بمنطقة بناء يوم الإثنين، وانتشلت المركبات المتضررة بالرافعات دون تسجيل إصابات في الحادث.

وانهار الجدار الحاجز بسبب هطول الأمطار الغزيرة في مقاطعة سانليورفا جنوب شرق تركيا، ما أدى إلى بروز حفرة ضخمة تهاوت داخلها السيارات.

ونقلت الأناضول عن أحد السكان قوله إن الجدار الاستنادي قد انهار بسبب “حفر أساس المنشأة بالقرب من المباني”.

المصدر : وكالات

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