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ثلاثة أمراض نفسية تسهم في الجرائم العنيفة.. تعرّف عليها

ثلاثة أمراض نفسية تسهم في الجرائم العنيفة(غيتي)
ثلاثة أمراض نفسية تسهم في الجرائم العنيفة(غيتي)
2/2/2021

كشفت دراسة أمريكية، أن سجناء متهمين بارتكاب جرائم عنيفة، يعانون من ثلاثة اضطرابات، هي اضطراب ما بعد الصدمة والاضطراب بسبب الذعر، واضطراب في شرب الخمور.

وتوصل باحثون من جامعة كارولينا الغربية بالولايات المتحدة أن عددا من السجناء المتهمين بارتكاب جرائم عنيفة يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة والاضطراب بسبب الذعر، واضطراب في شرب الخمور، ونشروا نتائج دراستهم في دورية (علم النفس الجنائي).

واكتشفت أليكسا باريت- طالبة ماجستير في علم النفس الإكلينيكي بالجامعة وألبرت ألكوباك، أستاذ مساعد في علم الجريمة والعدالة الجنائية بالجامعة- أن هذا المزيج من أشكال الاضطراب يزيد بشكل كبير من احتمال حدوث الجرائم العنيفة.

وشمل البحث ثلاثة مراكز احتجاز في كارولينا الشمالية، ويرمي لاستنباط برامج للتصدي للعنف بين النزلاء الذكور، الذين لم يخضعوا لدراسات كافية، في مراكز احتجاز محلية صغيرة.

وكان الهدف من الدراسة تحديد تفاصيل شيوع اضطراب ما بعد الصدمة بالإضافة إلى اضطراب الهلع واضطراب شرب الخمور، من أجل المساعدة في تصميم برامج تساعد للتصدي للعنف بين النزلاء.

وقالت الطالبة أليكسا باريت إن تحديد كيف تتداخل هذه الحالات المرضية لتزيد من احتمال حدوث العنف يمكن أن يساعد في تطوير برامج ملائمة للوقاية والتدخل في مراكز الاحتجاز المحلية، حيث يستعد المحتجزون للانخراط مجددا في المجتمع.

وأوضح كوباك، أن هناك اكتشافا مهما آخر يتعلق بالنسبة الكبيرة من المسجونين الذين تعرضوا لنوبات هلع، والعلاقة بين هذه الحالة والتهم العنيفة.

ويشير الباحثون إلى أن تفسيرا واحدا يؤكد هذه العلاقة وهو إمكانية أن المحتجزين الذكور الذي يمرون بنوبات هلع قد يصبحون ضالعين في السلوك العنيف العدائي كرد فعل للأحداث الحياتية الضاغطة.

المصدر : الألمانية

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