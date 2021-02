ثلاثة أمراض نفسية تسهم في الجرائم العنيفة.. تعرّف عليها

كشفت دراسة أمريكية، أن سجناء متهمين بارتكاب جرائم عنيفة، يعانون من ثلاثة اضطرابات، هي اضطراب ما بعد الصدمة والاضطراب بسبب الذعر، واضطراب في شرب الخمور.

وتوصل باحثون من جامعة كارولينا الغربية بالولايات المتحدة أن عددا من السجناء المتهمين بارتكاب جرائم عنيفة يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة والاضطراب بسبب الذعر، واضطراب في شرب الخمور، ونشروا نتائج دراستهم في دورية (علم النفس الجنائي).

واكتشفت أليكسا باريت- طالبة ماجستير في علم النفس الإكلينيكي بالجامعة وألبرت ألكوباك، أستاذ مساعد في علم الجريمة والعدالة الجنائية بالجامعة- أن هذا المزيج من أشكال الاضطراب يزيد بشكل كبير من احتمال حدوث الجرائم العنيفة.

وشمل البحث ثلاثة مراكز احتجاز في كارولينا الشمالية، ويرمي لاستنباط برامج للتصدي للعنف بين النزلاء الذكور، الذين لم يخضعوا لدراسات كافية، في مراكز احتجاز محلية صغيرة.

وكان الهدف من الدراسة تحديد تفاصيل شيوع اضطراب ما بعد الصدمة بالإضافة إلى اضطراب الهلع واضطراب شرب الخمور، من أجل المساعدة في تصميم برامج تساعد للتصدي للعنف بين النزلاء.

