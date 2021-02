انقلاب ميانمار.. الأمم المتحدة تخشى على مسلمي الروهينغيا

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تخشى أن يفاقم انقلاب ميانمار أزمة نحو 600 ألف فرد من الروهينغيا المسلمين لا يزالون في البلاد، في حين يعتزم مجلس الأمن عقد اجتماع اليوم للنظر في التطورات.

وانتزع جيش ميانمار السلطة أمس الإثنين من حكومة” أونغ سان سو تشي” المنتخبة ديمقراطيا واعتقلها مع زعماء سياسيين آخرين في مداهمات في الساعات الأولى من الصباح.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن حوالي 600 ألف من الروهينغيا بقوا في ولاية راخين، منهم نحو 120 ألف، حبيسو المخيمات ولا يمكنهم التنقل بحرية كما أن حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية محدود للغاية.

