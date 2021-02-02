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الجزائر.. جماهير نادي مولودية يقتحمون سوناطراك (فيديو)

جماهير نادى مولودية الجزائري يقتحمون مقر الشركة الممولة للنادي (مواقع التواصل)
جماهير نادى مولودية الجزائري يقتحمون مقر الشركة الممولة للنادي (مواقع التواصل)
2/2/2021

اقتحم عدد من مشجي فريق مولودية الجزائري، أمس الإثنين، مقر الشركة الممولة للنادي عقب شائعات عن عدم دفع رواتب اللاعبين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مسجلة تكشف قيام بعض مشجي النادي باقتحام المقر العام لشركة سوناطراك (حكومية) بمنطقة حيدرة، في العاصمة.

وقاموا بتحطيم  البوابة الحديدية الرئيسية، وألقوا حجارة تجاه مبنى الشركة الزجاجي ما أدى إلى تحطم أجزاء منه، قبل أن تطوق عناصر الشرطة المكان.

و تمول شركة سوناطراك، العملاقة فريق مولودية الجزائر لكرة القدم، كما تمتلك أندية في رياضات أخرى على غرار السلة، والطائرة، واليد، وألعاب القوى.

وأشارت بعض المصادر من داخل الشركة، في تصريحات صحفية إلي أن الحدث تسبب بخسائر مادية في مقر الشركة من دون أن يسفر عن وقوع أي إصابات في صفوف العاملين.

واتهم رئيس مجلس إدارة فريق “مولودية” الجزائر عبد الناصر ألماس، بعض الأطراف ( لم يسملها) قائلا “مجموعة من أنصار النادي اقتحمت مقر سوناطراك بتحريض من قبل بعض الأطراف”.

وأرجع سبب الاقتحام إلي انتشار معلومات غير صحيحة بعدم دفع رواتب اللاعبين وتأخر الأموال من طرف الشركة، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.

ويحتل النادي المرتبة الرابعة في الدوري الجزائري بـ 19 نقطة من 10 مباريات، بفارق 5 نقاط عن المتصدر وفاق سطيف الذي لعب 11 مباراة.

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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