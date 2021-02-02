اتهامات لوزيرة الصحة المصرية بترويج معلومات خاطئة حول لقاح أسترازينيكا.. ما ذا قالت؟ (فيديو)

اتهم خبراء وزيرة الصحة المصرية هالة زايد بالخطأ عند حديثها عن الطريقة التي يعمل بها اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا البريطانية وجامعة أكسفورد.

وقالت وزيرة الصحة إن اللقاح “يعتمد على الفيروس الحي بعد إضعافه، أي أنه فيروس حي ولكن تم إضعافه بشكل معين، وهي نفس الطريقة التي تم استخدامها في لقاحات شلل الأطفال”.

وزيرة الصحة توضح آليات عمل وتكنولوجيا لقاح سينوفارم الصيني ولقاح أسترازينيكا وما الفرق بينهما؟.#الحكاية#MBCMASR

أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/fyhmQjIxAt pic.twitter.com/dJALr6qzim — الحكاية (@Elhekayashow) January 31, 2021

لكن وكيل وزارة الصحة المصرية السابق مصطفى جاويش، قال للجزيرة مباشر إن كلام الوزيرة خطأ من الناحية العلمية.

وأوضح أن لقاح أسترازينيكا يعتمد على ما يسمى “بالناقل الفيروسي الغدّي، وهو ما يعني أن الباحثين أخذوا جزءا من فيروس كورونا المستجد وتم تنشيطه على فيروس إنفلونزا الشمبانزي”، ما نتج عنه فيروس جديد.

وأضاف أنه يمكن التعامل مع حديث وزيرة الصحة على أنه رسالة طمأنة للمواطنين بشأن اللقاح.

وانتقد مغردون تصريحات الوزيرة، قائلين إن هذه المعلومات المغلوطة لا يصح أن تصدر منها كطبيبة.

❌وزيرة الصحة: "لقاح أسترازينيكا يعتمد على الفيروس الحي المضعف.. يعني هو حي بس تم تضعيفه بشكل معين.. وده نفس الـ technique بتاع لقاحات شلل الأطفال"!

✅لقاح أسترازينيكا يعتمد على تقنية الناقل الفيروسي adenoviral vector وليس حي مضعف live attenuated.

وميصحش نغلط الغلطة دي يا دكتورة! https://t.co/a8LukQHe3z — Islam Hussein (@virolvlog) February 1, 2021

وتعاقدت مصر للحصول على 30 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا/ أوكسفورد، و20 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته شركة سينوفارم الصينية للأدوية.

وقالت الحكومة المصرية إنها تسلمت 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا/ أوكسفورد.

وتسلمت القاهرة الشحنة الأولى من لقاح سينوفارم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبدأت مصر حملة لتطعيم الأطقم الطبية العاملة بمكافحة كوفيد-19 باللقاح الصيني قبل أيام.

وسجلت وزارة الصحة المصرية، الإثنين، أكثر من 166 ألف إصابة و9 آلاف و360 وفاة فيما تعافى نحو 130 ألف مريض.