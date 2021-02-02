البث الحي
الأخبار|مصر

اتهامات لوزيرة الصحة المصرية بترويج معلومات خاطئة حول لقاح أسترازينيكا.. ما ذا قالت؟ (فيديو)

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد (رويترز)
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد (رويترز)
2/2/2021-|آخر تحديث: 3/2/202112:24 AM (مكة المكرمة)

اتهم خبراء وزيرة الصحة المصرية هالة زايد بالخطأ عند حديثها عن الطريقة التي يعمل بها اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا البريطانية وجامعة أكسفورد.

وقالت وزيرة الصحة إن اللقاح “يعتمد على الفيروس الحي بعد إضعافه، أي أنه فيروس حي ولكن تم إضعافه بشكل معين، وهي نفس الطريقة التي تم استخدامها في لقاحات شلل الأطفال”.

لكن وكيل وزارة الصحة المصرية السابق مصطفى جاويش، قال للجزيرة مباشر إن كلام الوزيرة خطأ من الناحية العلمية.

وأوضح أن لقاح أسترازينيكا يعتمد على ما يسمى “بالناقل الفيروسي الغدّي، وهو ما يعني أن الباحثين أخذوا جزءا من فيروس كورونا المستجد وتم تنشيطه على فيروس إنفلونزا الشمبانزي”، ما نتج عنه فيروس جديد.

وأضاف أنه يمكن التعامل مع حديث وزيرة الصحة على أنه رسالة طمأنة للمواطنين بشأن اللقاح.

وانتقد مغردون تصريحات الوزيرة، قائلين إن هذه المعلومات المغلوطة لا يصح أن تصدر منها كطبيبة.

وتعاقدت مصر للحصول على 30 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا/ أوكسفورد، و20 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته شركة سينوفارم الصينية للأدوية.

وقالت الحكومة المصرية إنها تسلمت 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا/ أوكسفورد.

وتسلمت القاهرة الشحنة الأولى من لقاح سينوفارم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبدأت مصر حملة لتطعيم الأطقم الطبية العاملة بمكافحة كوفيد-19 باللقاح الصيني قبل أيام.

وسجلت وزارة الصحة المصرية، الإثنين، أكثر من 166 ألف إصابة و9 آلاف و360 وفاة فيما تعافى نحو 130 ألف مريض.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

انتقده ماكرون وشكك في فاعليته.. مصر تستعد لاستلام أولى شحنات لقاح أسترازينيكا

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد، المسؤولة عن إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر، أن أولى شحنات لقاح “أسترازينيكا” البريطاني المضاد لفيروس كورونا ستصل إلى العاصمة القاهرة غدا الأحد.

30/1/2021
المزيد من الأخبار

تويتر يضع تحذيرا على تغريدة لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن المثليين.. ماذا قال؟

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو (رويترز)

فرنسا.. حملة حقوقية تطالب بوقف استخدام الرياضة لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

ضغوط حقوقية على البحرين لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في حق المعارضين(غيتي)

النهضة وقلب تونس يدينان عنف “الدستوري الحر” وعبير موسى تجاه مجلس النواب

جلسة افتتاح أعمال البرلمان التونسي بعد انتخابات 2019 (رويترز ـ أرشيف)

متظاهرون يقرعون الأواني من شرفات منازلهم رفضا للانقلاب في ميانمار (فيديو)

حاجز للجيش قرب البرلمان في ميانمار (رويترز)
الأكثر قراءة

ميانمار.. فتاة تؤدي تمارين رياضية توثق لحظات استيلاء الجيش على السلطة (فيديو)

فتاة تمارس تمارين رياضية أثناء استيلاء العسكر على السلطة في ميانمار (مواقع التواصل الاجتماعي)

“فعلنا ذلك”.. وزير الداخلية الفرنسي يتفاخر بإغلاق 12 مسجدا (فيديو)

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)

فيروس نيباه.. الغارديان: وباء أشد خطورة من كورونا يفتك بـ 75 في المئة من ضحاياه

خفاش الفاكهة هو المضيف الطبيعي لفيروس نيباه (الفرنسية)

ميانمار.. هل الانقلاب في صالح مسلمي الروهينغيا أم العكس؟ (فيديو)

توطين مجموعة من لاجئي الروهينغيا بجزيرة نائية في بنغلاديش (الأناضول)