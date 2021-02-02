إثيوبيا: بناء سد النهضة يجري على قدم وساق

أعلنت إثيوبيا، الثلاثاء، أن أعمال تشييد سد النهضة تجرى على قدم وساق بحسب الخطة المسبقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي خلال زيارته لموقع السد “بناء سد النهضة يتم كما هو مخطط له، وحالة البناء جارية على قدم وساق”، مضيفا “دعم الإثيوبيين في الداخل والخارج لسد النهضة في أفضل حالاته”.

وتأتي تصريحات الوزير الإثيوبي غداة تحذير وزير الري السوداني ياسر عباس من استمرار ما سماه بـ “الإجراءات الأحادية لملء سد النهضة الإثيوبي للعام الثاني”.

وقال عباس في تصريحات متلفزة إن استمرار ملء سد النهضة دون توقيع اتفاق ثلاثي أو تبادل معلومات بشأنه سيلحق أضرارا بسلامة تشغيل سد الروصيرص السوداني المطل على النيل الأزرق والقريب من سد النهضة.

والإثنين، بحث عباس مع رئيس بعثة الاتحاد الأوربي بالخرطوم روبرت فان دوول كيفية تحريك مفاوضات سد النهضة المتعثرة منذ سنوات للوصول إلى حل سلمي مقبول من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

وأفاد بيان لوزارة الري السودانية بأن المباحثات تركزت على “شرح سير المفاوضات والمقترحات التي تقدم بها السودان لدفع المحادثات بإعطاء خبراء الاتحاد الأفريقي دورا أكبر” دون ذكر نتائج تلك المشاورات.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت في بيان صدر يوم 10 يناير/كانون الثاني الماضي فشل الاجتماع مع إثيوبيا في تحقيق أي تقدم حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.

وأعلنت السلطات السودانية، في 18 من الشهر ذاته، بحث “خيارات بديلة” لم توضحها لتعثر مفاوضات السد رافضة الملء الثاني له في يوليو/تموز المقبل دون الوصول لاتفاق.

ومنذ نحو 10 سنوات تخوض الدول الثلاث مفاوضات متعثرة بشأن الاتفاق على قواعد بناء وملء السد إذ تصر أديس أبابا على استكمال الملء حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر مصر والسودان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، والتي تبلغ للأولى 55.5 مليار متر مكب، والثانية 18.5 مليار متر مكعب.