“ينجبون البنات للخدمة في البيوت”.. مذيع مصري يثير غضبا واسعا بحديثه عن أهالي الصعيد والريف (فيديو)

أثارت تصريحات للمذيع المصري تامر أمين قال فيها إن الكثير من المواطنين في الريف والصعيد ينجبون الأولاد والبنات ليساهموا في الأنفاق على المنزل من خلال الخدمة في البيوت جدلا وغضبا واسعين.

ففي سياق انتقاده للزيادة السكانية، زعم أمين عبر برنامجه على إحدى الفضائيات أن هناك نسبة كبيرة من المصريين في الريف والصعيد ينجبون أولادا وبنات لكي يصرف هؤلاء الأولاد على الأب والأم.

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غضب على منصات التواصل المصرية بعد تصريحات #تامر_أمين التي اعتبرها أهالي في #الصعيد مسيئة إلى بناتهن

https://t.co/U0pHaPcVEE — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) February 19, 2021

وأكد مرة أخرى “هناك أسر كثيرة جدا ينجبون الأولاد وبمجرد بلوغهم سن الخامسة أو السادسة يرمونهم بالورش ليتربحوا منهم، والبنات أيضا بمجرد بلوغهم الثامنة أو التاسعة يشحنونهن للخدمة في البيوت”.

وأثارت تصريحات المذيع حفيظة الكثير من المصريين الذي رأوافيها أنه أهان قطاعات واسعة منهم، تصدى كثيرون للرد عليه من خلال مواقع التواصل، وتصدرت وسوم تتضمن اسم (تامر أمين) قائمة الوسوم الأعلى تداولا خلال الساعات الأخيرة.

وقال مغردون إنه إذا كان بعض الأهالي يضطرون لفعل ذلك فهذا يرجع لعدم اهتمام الدولة بتنمية الصعيد والريف وإيجاد فرص عمل حقيقية لأهله، كما أن من مسؤولية الدولة محاسبة كل من يحرم أطفاله من التعليم ويتعمد تشغيلهم.

حاسبوا هذا النطع المتخلف لانه اساء الي اهلنا واخواننا بالصعيد ولابد من القيادة السياسية ان تتخذ اجراء ضد هذا المنحل في الفاظه ولابد من نظافه الاعلام المصري من هذه الوجوه العفنه التي تتطاول علي اهلنا كل كام يوم الشعب المصري خط احمر نحن خسرنا كل شئ الا كرامتنا .#تامر_أمين pic.twitter.com/wIj16STlyz — 🇪🇬Sally🇪🇬 (@VIp_top27) February 19, 2021

#ابن_حرامي_الساعات

بعد تصريح تامر أمين بنات الصعيد

خدامات فى البيوت هو لا يصلح يكون اعلامى ولازم يتحاسب لأنه يوجه إهانة لرجولة ونخوة الصعيدي علي بناته بشكل خاص وأولاده بشكل عام لأن كلامه فى إساءة للمرأة الصعيدية التي تلاقي كل التكريم والتبجيل #تامر_أمين_يتحاسب — Mohammed Kindel (@MohammedNabawy2) February 19, 2021

ورأى الكثيرون في كلام تامر أمين إهانة مباشرة لأهل الصعيد وبناتهم وقالوا إن الصعايدة هم أكثر الفئات حرصا على أعراضهم وإنه ينبغي محاسبة المذيع على ما قال في حقهم.

أولاً الشغل مش عيب يشتغلوا أحسن ما يسرقوا

ثانيا الحراميه اللي سارقين البلد امثالك لو دفعوا اللي بيسرقوه للغلابه مش هتلاقي فقير في البلد #تامر_أمين — Mostafa SHIHAB (@012amrr) February 19, 2021

ده أبلغ رد علي تامر امين

لا يليق أن نعير المصريين بفقرهم! !!!

كلمات المذيع تامر امين عن بعض الفئات الكادحة والأيدي الشقيانة من المصريين لا يليق ويمثل إهانة ويأتي الكلام بأثر عسكي.

رئيس الجمهورية نفسه دائم التكريم للفقراء والكادحين… — 🇪🇬🦅مهندس/شريف بدر🦅🇪🇬 (@hamzasherif2222) February 19, 2021

وبعد موجة الانتقادات الواسعة ظهر المذيع المصري في مقطع فيديو للرد على منتقديه قال فيه “هناك حالة من حالات التضخيم والاصطياد في الماء العكر والوقيعة بيني وبين أهالي الصعيد والريف. كنت فقط أتكلم في سياق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف الزحف السكاني والتصدي للزيادة السكانية”.

وأضاف “قلت إنه هناك فئة قليلة من اللي بتخلف 8 و9 و10 أطفال هدفهم استغلال أبنائهم كوسيلة لكسب الرزق من خلال إنهم يشحنوا أولادهم وبناتهم للعمل في البيوت والورش والمصانع وغيرها، والفئة التي تفعل ذلك هي من أدينها”. وهاجم أمين قناة الجزيرة وزعم أنها حرفت تصريحاته.

وقبل أيام، قال السيسي إن الزيادة السكانية تمثل الخطر الأكبر على مصر، وأن كثرة الإنجاب واحدة من المشكلات التى تواجهها الدولة بشكل قوي، على حد وصفه.

وطالب السيسي المصريين بالعمل على الحد من النمو السكاني إلى 400 ألف في السنة وإلا لن يشعروا بالتحسن الاقتصادي.

وشدد السيسي، الذي لديه أربعة أولاد، على ضرورة ألا يفكر المصريون في إنجاب أكثر من طفلين.

وناشد المواطنين قائلا “عشمان فيكوا أننا نغير ثقافة تعدد الأطفال والإنجاب، حتى لا نواجه مشاكل أكبر، وعشمان في الحكومة والناس”، موجها رسالة للمواطنين “والله أنتو بتحملوا أنفسكم وأولادكم والدولة أمر فوق طاقتها، وتفهموا أن أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا”.