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“ينجبون البنات للخدمة في البيوت”.. مذيع مصري يثير غضبا واسعا بحديثه عن أهالي الصعيد والريف (فيديو)

المذيع المصري تامر أمين (مواقع التواصل)
المذيع المصري تامر أمين (مواقع التواصل)
19/2/2021-|آخر تحديث: 19/2/202101:26 PM (مكة المكرمة)

أثارت تصريحات للمذيع المصري تامر أمين قال فيها إن الكثير من المواطنين في الريف والصعيد ينجبون الأولاد والبنات ليساهموا في الأنفاق على المنزل من خلال الخدمة في البيوت جدلا وغضبا واسعين.

ففي سياق انتقاده للزيادة السكانية، زعم أمين عبر برنامجه على إحدى الفضائيات أن هناك نسبة كبيرة من المصريين في الريف والصعيد ينجبون أولادا وبنات لكي يصرف هؤلاء الأولاد على الأب والأم.

وأكد مرة أخرى “هناك أسر كثيرة جدا ينجبون الأولاد وبمجرد بلوغهم سن الخامسة أو السادسة يرمونهم بالورش ليتربحوا منهم، والبنات أيضا بمجرد بلوغهم الثامنة أو التاسعة يشحنونهن للخدمة في البيوت”.

وأثارت تصريحات المذيع حفيظة الكثير من المصريين الذي رأوافيها أنه أهان قطاعات واسعة منهم، تصدى كثيرون للرد عليه من خلال مواقع التواصل، وتصدرت وسوم تتضمن اسم (تامر أمين) قائمة الوسوم الأعلى تداولا خلال الساعات الأخيرة.

وقال مغردون إنه إذا كان بعض الأهالي يضطرون لفعل ذلك فهذا يرجع لعدم اهتمام الدولة بتنمية الصعيد والريف وإيجاد فرص عمل حقيقية لأهله، كما أن من مسؤولية الدولة محاسبة كل من يحرم أطفاله من التعليم ويتعمد تشغيلهم.

ورأى الكثيرون في كلام تامر أمين إهانة مباشرة لأهل الصعيد وبناتهم وقالوا إن الصعايدة هم أكثر الفئات حرصا على أعراضهم وإنه ينبغي محاسبة المذيع على ما قال في حقهم.

وبعد موجة الانتقادات الواسعة ظهر المذيع المصري في مقطع فيديو للرد على منتقديه قال فيه “هناك حالة من حالات التضخيم والاصطياد في الماء العكر والوقيعة بيني وبين أهالي الصعيد والريف. كنت فقط أتكلم في سياق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف الزحف السكاني والتصدي للزيادة السكانية”.

وأضاف “قلت إنه هناك فئة قليلة من اللي بتخلف 8 و9 و10 أطفال هدفهم استغلال أبنائهم كوسيلة لكسب الرزق من خلال إنهم يشحنوا أولادهم وبناتهم للعمل في البيوت والورش والمصانع وغيرها، والفئة التي تفعل ذلك هي من أدينها”. وهاجم أمين قناة الجزيرة وزعم أنها حرفت تصريحاته.

وقبل أيام، قال السيسي إن الزيادة السكانية تمثل الخطر الأكبر على مصر، وأن كثرة الإنجاب واحدة من المشكلات التى تواجهها الدولة بشكل قوي، على حد وصفه.

وطالب السيسي  المصريين بالعمل على الحد من النمو السكاني إلى 400 ألف في السنة وإلا لن يشعروا بالتحسن الاقتصادي.

وشدد السيسي، الذي لديه أربعة أولاد، على ضرورة ألا يفكر المصريون في إنجاب أكثر من طفلين.

وناشد المواطنين قائلا “عشمان فيكوا أننا نغير ثقافة تعدد الأطفال والإنجاب، حتى لا نواجه مشاكل أكبر، وعشمان في الحكومة والناس”، موجها رسالة للمواطنين “والله أنتو بتحملوا أنفسكم وأولادكم والدولة أمر فوق طاقتها، وتفهموا أن أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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