واشنطن بوست: بايدن يستأنف العمل كالمعتاد مع دكتاتور ترمب المفضل

قالت صحيفة واشنطن البوست الأمريكية في افتتاحيتها، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يغيّر سياسة سلفه دونالد ترمب تجاه مصر ورئيسها رغم تعهده بذلك قبل توليه منصبه.

وذكّرت الصحيفة بتغريدة سابقة لبايدن عندما كان مرشحا رئاسيا في يوليو/تموز الماضي قال فيها “لا مزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترمب المفضل” في إشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك في معرض رده على اعتقال قوات الأمن المصرية لعدد من أقارب الناشط الحقوقي والمواطن الأمريكي محمد سلطان آنذاك.

وجاء رد السيسي على ذلك يوم الأحد الماضي في شكل مداهمات جديدة لمنازل ستة من أقارب سلطان، إذ تم القبض على اثنين من أبناء عمومته بينما قالت السلطات الأمنية إنها تبحث عن أربعة آخرين ليس لأحد منهم أي نشاط سياسي.

وقالت الصحيفة إن قوات الامن من اعتقلتهم بشأن صلتهم بمحمد سلطان الذي خاطب مؤخرًا العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي بشأن إنشائهم تكتلا سياسيا جديدا معنيا بحقوق الإنسان في مصر، وأضافت أن نظام السيسي، الذي وصفته بأنه الأكثر قمعاً في تاريخ مصر الحديث، يواصل معاقبة معارضيه ومحاولته إسكاتهم من خلال التنكيل بأقاربهم في تحدٍ واضح للرئيس بايدن.

“If @Potus is to have a meaningful impact, he must connect his words to actions.

A good first step would be to consult w/the Egypt Human Rights Caucus on linking further military aid & sales to Egypt to the release of political prisoners” -Editorial board https://t.co/XZMXPwnz3h

— Mohamed Soltan | محمد سلطان (@soltan) February 19, 2021