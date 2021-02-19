أمريكا.. نائبة في الكونغرس تشارك في اجتماع افتراضي وهي تستعرض أسلحة (فيديو)

أثارت نائبة جمهورية في الكونغرس الأمريكي الاستهجان، عندما ظهرت خلال اجتماع لجنة حكومية عبر تطبيق زووم وخلفها مجموعة من الأسلحة النارية.

كانت النائبة “لورين بوبيرت” تشارك مع مجموعة من المشرعين في اجتماع تنظيمي للجنة الموارد الطبيعية عبر الفيديو وظهرت على الشاشة من منزلها وخلفها رفوف كتب، وُضِعت على الرف الأعلى منها مجموعة من البنادق ومسدس.

جاهزة للاستخدام

ونشر حساب “رووم رايتِر” على تويتر الذي يراقب خلفيات المشاركين على تطبيق زووم تغريدة أشارت إلى الخلفية غير العادية التي استخدمتها لورين بوبيرت وهي أم لأربعة أطفال. وقال “التخزين غير للآمن للسلاح ليس دعابة” فردت عليه لورين بوبيرت بتغريدة أخرى وكتبت “من قال إن هذا مخزن، هذه البنادق جاهزة للاستخدام”.

Unsafe gun storage is no laughing matter. Is this Fascist fraulein really the best Colorado’s 3rd CD can do? 0/10 @laurenboebert pic.twitter.com/BjNQpWoiqs — Room Rater (@ratemyskyperoom) February 18, 2021

انتقادات

وواجهت النائبة الجمهورية انتقادات من قبل نواب أمريكيين أيضا وخاصة من قبل الديمقراطيين، وكتبت النائبة الديمقراطية في اللجنة كايتي بورتر على تويتر “كنت أظن دائما أن أطباقي المتسخة المتراكمة التي تتجمع فيها البكتيريا هي أخطر ما قد يظهر في خلفية زووم”.

Every year, thousands of kids and teens are killed or injured because of unsafe gun storage. Safe storage can be the difference between life and death, but this is all just a game to Lauren Boebert. https://t.co/lDFcCPcRj8 — Giffords (@GiffordsCourage) February 18, 2021

وقال النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا جاريد هوفمان “هذه هي الحقيقة، إذا أراد شخص ما أن تكون خلفية زووم مقاما لشهوته المريضة تجاه السلاح، يمكنه فعل ذلك، ولكن هذه قاعة اجتماعاتنا”.

وأضاف “بعد انتهاء أزمة كورونا، مهما كانت شهواتك أو مشاعرك فيما يتعلق بالأسلحة، ليس بإمكانك إحضارها إلى قاعة لجنتنا”.

Who says this is storage? These are ready for use. https://t.co/y9fxckjcGl — Lauren Boebert (@laurenboebert) February 18, 2021

ناشطة في “حقوق السلاح”

لورين بوبيرت البالغة 34 عاما ناشطة في مجال حقوق امتلاك السلاح، وانتخبت عضوا في مجلس النواب عن ولاية كولورادو الغربية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي من المؤيدين المخلصين للرئيس السابق دونالد ترمب.

وتملك لورين بوبيرت مطعما في بلدة رايفل بولاية كولورادو يحمل اسم “شوتِرز غريل.. مطعم شواء مطلقي النار” إذ يحمل العاملون فيه الأسلحة النارية بشكل علني.

وبعد وقت قصير من وصولها إلى واشنطن أعلنت لورين عن نيتها حمل مسدس، وانتقدت وضع أجهزة كشف معادن عند مداخل قاعة مجلس النواب والقوانين التي تمنعها من إبقاء سلاحها معها لدى حضور الجلسات وقالت “هذه القوانين عبثية وخرق لحقوقنا الدستورية”.

وقالت لورين إنها وغيرها من المشرعين قد تُركوا “عرضة للهجوم وغير مسلحين” خلال اعتداء مناصري ترمب على مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني الماضي.