أمريكا.. نائبة في الكونغرس تشارك في اجتماع افتراضي وهي تستعرض أسلحة (فيديو)

أثارت نائبة جمهورية في الكونغرس الأمريكي الاستهجان، عندما ظهرت خلال اجتماع لجنة حكومية عبر تطبيق زووم وخلفها مجموعة من الأسلحة النارية.

كانت النائبة “لورين بوبيرت” تشارك مع مجموعة من المشرعين في اجتماع تنظيمي للجنة الموارد الطبيعية عبر الفيديو وظهرت على الشاشة من منزلها وخلفها رفوف كتب، وُضِعت على الرف الأعلى منها مجموعة من البنادق ومسدس.

ونشر حساب “رووم رايتِر” على تويتر الذي يراقب خلفيات المشاركين على تطبيق زووم تغريدة أشارت إلى الخلفية غير العادية التي استخدمتها لورين بوبيرت وهي أم لأربعة أطفال. وقال “التخزين غير للآمن للسلاح ليس دعابة” فردت عليه لورين بوبيرت بتغريدة أخرى وكتبت “من قال إن هذا مخزن، هذه البنادق جاهزة للاستخدام”.

Unsafe gun storage is no laughing matter. Is this Fascist fraulein really the best Colorado’s 3rd CD can do? 0/10 @laurenboebert pic.twitter.com/BjNQpWoiqs

وواجهت النائبة الجمهورية انتقادات من قبل نواب أمريكيين أيضا وخاصة من قبل الديمقراطيين، وكتبت النائبة الديمقراطية في اللجنة كايتي بورتر على تويتر “كنت أظن دائما أن أطباقي المتسخة المتراكمة التي تتجمع فيها البكتيريا هي أخطر ما قد يظهر في خلفية زووم”.

Every year, thousands of kids and teens are killed or injured because of unsafe gun storage.

Safe storage can be the difference between life and death, but this is all just a game to Lauren Boebert. https://t.co/lDFcCPcRj8

— Giffords (@GiffordsCourage) February 18, 2021