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شاهد: رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية للجزيرة مباشر: رصد تلاعب بسجلات الناخبين

18/2/2021

قال الدكتور حنا ناصر رئيس اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية، للجزيرة مباشر إنه جرى رصد تلاعب بسجلات الناخبين، ما يمثل جريمة.

وأوضح ناصر في لقاء مع مراسل الجزيرة مباشر إن اللجنة ستتابع الأمر مع الجهات القانونية المختصة. لكن ناصر أكد أن التلاعب الذي جرى لن يؤثر على نتائج انتخابات يشارك بها أكثر من مليوني شخص.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية رصدها محاولات لتغيير مراكز تسجيل الناخبين في داخل نفس التجمع السكاني من قبل أشخاص خارج أطر لجنة الانتخابات، مشيرة إلى أن هذه التغييرات تركزت في محافظة الخليل.

وأوضحت أنها تقدمت بشكوى فورية بشأن القضية إلى النائب العام حرصا على نزاهة العملية الانتخابية.

وقالت اللجنة إنها حولت أرقام الهواتف التي تم استخدامها لتغيير بيانات الناخبين إلى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

ونشر وزير الحكم المحلي الفلسطيني الأسبق عيسى الجعبري على صفحته على فيسبوك صورة تبين نقل مركز اقتراعه من قرب مكان سكنه في الخليل إلى بلدة قلقس جنوب المدينة.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية انتهاء مرحلة التسجيل للانتخابات الفلسطينية مع نهاية يوم الثلاثاء الماضي.

ومن المقرر عقد الانتخابات التشريعية في شهر مايو/ آيار المقبل ثم الانتخابات الرئاسية في شهر يوليو/ تموز، ثم انتخابات المجلس الوطني في نهاية شهر أغسطس/ آب.

المصدر : الجزيرة مباشر

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