“حرب الثلوج”.. مقدسيون يحتفلون بتساقط الثلج في محيط المسجد الأقصى (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشباب في محيط المسجد الأقصى بالقدس يتقاذفون كرات الثلج في مرح احتفالا بتساقط الثلوج على المنطقة.

ويظهر بالمقطع العشرات من الشباب الفلسطينيين وهم تغمرهم الفرحة لتساقط الثلج على المسجد الأقصى بعد انقطاع دام 6 سنوات لم يسقط فيها الثلج على الضفة الغربية والقدس بينما استمر فوق المرتفعات الجبلية فقط.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل للمسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة والثلوج تغطيهما بالكامل.

وكانت وكالة (وفا) ذكرت أن متطوعين من الدفاع المدني الفلسطيني نقلوا حراس المسجد الأقصى إلى منازلهم في حين شهدت شوارع بيت لحم أزمات مرورية ومركبات معطلة.

وأفادت وكالة (معا) نقلا عن جهاز الدفاع المدني قوله، أمس الخميس، إن الطواقم تعاملت مع 165حادثا منذ بداية المنخفض الجوي في مختلف المحافظات.

وكانت موجة برد مصحوبة بتساقط كثيف للثلوج اجتاحت عددًا من دول الشرق الأوسط بسبب منخفض جوي شديد البرودة يتمركز شرق قبرص ويصل حتى المناطق الشمالية في السعودية.

وحاصرت موجة من الثلوج بلاد الشام -سوريا ولبنان وفلسطين والأردن- وخلفت أضرارًا كبيرة منها انقطاع الكهرباء في بعض المناطق وغلق عدد من الطرق وحوادث سير.