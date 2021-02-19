ثاني عملية انتشال لجثامين العائلة السودانية المنكوبة في الصحراء الليبية (فيديو)

تعود مأساة العائلة السودانية، التي مات جميع أفرادها جوعا وعطشا بعد أن ضلّت طريقها في الصحراء الليبية قبل أيام إلى الواجهة مرة أخرى بعد نشر فيديوهات جديدة عن الحادث.

ونشر جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة الليبية مقطع فيديو لانتشال 8 جثث إضافية مساء الأربعاء، في مكان العثور على السيارة التي كانت تستقلها العائلة المنكوبة، جنوب مدينة الكفرة، بالقرب من الحدود السودانية.

ووصل العدد الكلي للضحايا بذلك إلى 16 من أصل 21 مفقودا، في وقت يستمر فيه البحث في محيط المركبة التي تعطلت بهم في عمق الصحراء وسط الكثبان الرملية.

وتعود جثامين الضحايا الجدد لأسرتين من 8 أفراد، عبارة عن أربعة أطفال وأربعة نساء، تم التعرف على 6 منهم.

تعاطف واسع وانتقاد

وانتقد عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وأهالي الضحايا، عدم تفاعل السلطات السودانية مع الحادث، ممثلةً في السفارة السودانية في ليبيا.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، صورة وصية لعائلة سودانية ضلت طريقها في الصحراء على بعد 400 كيلومتر من مدينة الكفرة الليبية بعد أن عُثر عليها وقد فارق جميع أفرادها الحياة بسبب الجوع والعطش.

“اهدوا لنا القرآن”.. وصية سودانية هلكت وعائلتها عطشا في صحراء ليبيا

لتخطي الحجب | https://t.co/nWKTVl8gdShttps://t.co/O8YIozHeb0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 14, 2021

ونشر جهاز الإسعاف والطوارئ في الكفرة مقطع فيديو يُظهر عملية انتشال الجثث وقال إن فريقا تابعا له انتشلها من عمق الصحراء على الحدود الليبية السودانية.

ووجدت قصة الأسرة السودانية رواجا كبيرا في مواقع التواصل بالسودان والعالم العربي، وانتشرت الصور التي تروي حكاية العائلة.