حقوقي: يتعين على إدارة بايدن التصدي للسيسي لا إمداده بالسلاح

وأضاف جميل في مداخلة مع الجزيرة مباشر إن إدارة بايدن يتعين عليها إصلاح الفوضى التي تركتها الإدارة الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وأدان جميل موافقة الولايات المتحدة على صفقة أسلحة أمريكية لمصر على الرغم من انتقاد الإدارة الأمريكية الجديدة لملف حقوق الإنسان في مصر.

وقال جميل إن” نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظام مجرم ولغ في دماء الشعب وأفقرهم، ويتعين التعامل بجدية معه.”

وشدد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان على أن القواعد القانونية واحدة ويجب على جميع الدول الإلتزام بها.

وأضاف قائلا “ندعو إدارة بايدن إلى أن يكون هناك بعد أخلاقي في سياستها الخارجية. وإذا لم تفعل فإن العرب معنيون بالدفاع عن هذه الحقوق”.