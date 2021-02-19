البث الحي
الأخبار

حقوقي: يتعين على إدارة بايدن التصدي للسيسي لا إمداده بالسلاح

18/2/2021

وأضاف جميل في مداخلة مع الجزيرة مباشر إن إدارة بايدن يتعين عليها إصلاح الفوضى التي تركتها الإدارة الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وأدان جميل موافقة الولايات المتحدة على صفقة أسلحة أمريكية لمصر على الرغم من انتقاد الإدارة الأمريكية الجديدة لملف حقوق الإنسان في مصر.

وقال جميل إن” نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظام مجرم ولغ في دماء الشعب وأفقرهم، ويتعين التعامل بجدية معه.”

وشدد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان على أن القواعد القانونية واحدة ويجب على جميع الدول الإلتزام بها.

وأضاف قائلا “ندعو إدارة بايدن إلى أن يكون هناك بعد أخلاقي في سياستها الخارجية. وإذا لم تفعل فإن العرب معنيون بالدفاع عن هذه الحقوق”.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

مصر: أكاديميون يطالبون تدخل بايدن لوقف انتهاكات حقوق الإنسان

طالب عدد من الأكاديميين المصريين بالخارج إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدخل لدى السلطات المصرية وذلك من أجل التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان ووضع حد للقتل خارج نطاق القانون والإخفاء القسري.

من برنامج: المسائية

تقرير حقوقي: السلطات المصرية دأبت على التنكيل بأسر المعارضين بالخارج

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن السلطات المصرية دأبت على التنكيل واعتقال أسر المعارضين السياسيين المقيمين بالخارج من أجل تهديدهم وإجبارهم على السكوت في ظل تصاعد حملات الاعتقالات العشوائية.

المزيد من الأخبار

شاهد: رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية للجزيرة مباشر: رصد تلاعب بسجلات الناخبين

(الجزيرة)

دبلوماسي أمريكي سابق: صفقة الأسلحة المصرية مهمة لأمريكا (فيديو)

ويليام لورانس، دبلوماسي أمريكي سابق وأستاذ علوم سياسية

الرئيس الجزائري يحل البرلمان ويصدر عفوا عن معتقلين من الحراك

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يدعو لحل البرلمان والإعداد لانتخابات عامة ( الجزيرة مباشر)

بعد انتظار 4 سنوات.. طاقم باخرة عالقة في الإمارات يلمس الشاطئ

الناقلة أمام ساحل أم القيوين في الإمارات (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: عبد الله الشريف وفيلم “السرب”

الناشط المصري عبد الله الشريف

هدم فندق وملهى “ترامب بلازا” في أتلانتيك سيتي الأمريكية (فيديو)

(الجزيرة)

“المقابل عند ربنا ولن نعطيكم شيئا”.. لماذا يفرق السيسي بين الضحايا من الجيش والأطباء؟ (فيديو)

السيسي يقول للأطقم الطبية مقابلكم عند ربنا ولن نستطيع تعويضكم (مواقع التواصل)

لحظات تابعها مليون شخص.. يوتيوبر ألماني بارز يوثق أسباب اعتناقه الإسلام (فيديو)