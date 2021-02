الصومال.. قتلى وجرحى في اشتباكات بين حرس مرشحي الرئاسة والقوات الحكومية (فيديو)

أفادت مصادر عسكرية صومالية للجزيرة بسقوط 4 قتلى و7 جرحى في اشتباكات بين قوات الأمن وحرس تحالف مرشحي الرئاسة المعارض في الصومال.

واندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، اليوم الجمعة، بين القوات الحكومية وأخرى تابعة لكتلة المرشحين في سباق الرئاسة الصومالية بالعاصمة مقديشو.

وقال المدون الصومالي عبد الستار حسن في صفحته على فيسبوك “تعرض حسن علي خير عبد الرحمن عبد الشكور وآخرون للهجوم أثناء احتجاجهم بالقرب من مطار مقديشو الدولي، كما نشر فيديوهات توثق الحادث”.

ونقلت الأناضول عن عضو بكتلة المرشحين أن الاشتباكات وقعت بعد منع القوات الحكومية، حرس المرشح الرئاسي عبد الرحمن عبد الشكور، من التوجه لساحة الجندي المجهول التي كان من المقرر أن تشهد مظاهرات دعت إليها الكتلة اليوم الجمعة.

وأوضح المصدر أن اشتباكات اندلعت بين الجانبين، بعد تحرك عبد الشكور من منزله قرب مطار مقديشو، وبعد منع القوات الحكومية حرس المرشح من التوجه إلى موقع المظاهرات.

وتأتي الاشتباكات بعد يوم من إعلان الحكومة الصومالية حظر التجمعات العامة لمواجهة جائحة كورونا، وهو ما رفضه تحالف مرشحي الرئاسة الذي كان يستعد لتنظيم مظاهرات ضد الحكومة اليوم الجمعة.

ودعت كتلة المرشحين يوم الأحد الماضي إلى مظاهرات احتجاجا على انتهاء ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو، في 8 فبراير/ شباط الجاري، في وقت أعلنت فيه الحكومة حظر التجمعات والأنشطة كافة للحد من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا.

وتسود الصومال حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات، أدت إلى تأجيلها أكثر من مرة، دون تحديد موعد محدد.

وتتمثل تلك الخلافات فيما يتعلق بآلية تشكيل اللجان الانتخابية والمشرفين عليها ودور رجال الأمن بها، والذين تطالب المعارضة بإبعادهم تماما عن اللجان وأن يقتصر دورهم على التأمين فقط من الخارج.

1/2) The @UN in #Somalia is deeply concerned by armed clashes in #Mogadishu overnight and on Friday morning, calls for calm and restraint by all parties involved, and urges that open lines of communication be maintained to help reduce tensions. pic.twitter.com/4zhcuDnqxO

— UNSOM (@UNSomalia) February 19, 2021