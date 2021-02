مصر.. أكثر من 20 منظمة حقوقية تنتقد تصاعد الانتقام والاعتقالات بحق عائلات المعارضين

قالت 22 منظمة حقوقية، اليوم الجمعة، إن هناك تصاعدا من قبل السلطات المصرية في استهداف عائلات النشطاء أو الحقوقيين المقيمين خارج البلاد.

وأضافت المنظمات في بيان أن السلطات المصرية “تحاول ترهيب المعارضين بمداهمات غير قانونية للمنازل واعتقالات تعسفية وإخفاء قسري واحتجاز أفراد الأسر بشكل مطول من دون محاكمة أو توجيه تهم”.

ومن بين المنظمات التي وقعت على البيان هيومن رايتس ووتش ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب والأورو-متوسطية للحقوق والجبهة المصرية لحقوق الإنسان وفريدم هاوس.

وأضاف البيان أنه رصِدت عشرات الحالات استهدفت خلالها السلطات عائلات معارضين يعيشون في الخارج، ومن بينهم “عائلات أربعة منتقدين يعيشون في الولايات المتحدة، وواحد في كل من تركيا وألمانيا والمملكة المتحدة”.

وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن “عائلات المعارضين المصريين الذين يعيشون في الخارج تجد نفسها عالقة أكثر فأكثر في شبكة قمع حكومة الرئيس السيسي”.

وأضاف أن الحكومة “تستخدم العائلات كورقة ضغط في حملتها التعسفية لإجبار المعارضين المصريين في الخارج على الصمت. السلطات المصرية لا تكسب صمت المعارضين، بل جُل ما تفعله هو لفت الانتباه إلى انتهاكاتها بهذا النمط المتمثل بأخذ أفراد أُسرهم رهائن”.

ودعا ستورك الرئيس المصري إلى “ردع قواته الأمنية فورا وإنهاء هذه الاعتقالات الأشبه باحتجاز الرهائن”.

بدورها، قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في افتتاحيتها، اليوم، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يغيّر سياسة سلفه دونالد ترمب تجاه مصر ورئيسها رغم تعهده بذلك قبل توليه منصبه.

وذكّرت الصحيفة بتغريدة سابقة لبايدن عندما كان مرشحا رئاسيا، في يوليو/تموز الماضي، قال فيها “لا مزيد من الشيكات على بياض لدكتاتور ترمب المفضل” في إشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك في معرض رده على اعتقال قوات الأمن المصرية لعدد من أقارب الناشط الحقوقي والمواطن الأمريكي محمد سلطان آنذاك.

“Egyptian intelligence agents in DC have harassed him w/“bump-ins” at the local mall, at @theFreedomi’s Egypt Advocacy Day, which @hrw & @POMED co-sponsored in 2019 & w/threatening phone calls, telling him that he should “be careful” for his father’s sake”https://t.co/majmAx71El

— Mohamed Soltan | محمد سلطان (@soltan) February 19, 2021