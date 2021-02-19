البث الحي
الأخبار|مصر

مصر.. أكثر من 20 منظمة حقوقية تنتقد تصاعد الانتقام والاعتقالات بحق عائلات المعارضين

قالت المنظمات إن السلطات اعتقلت 2 من أقارب محمد سلطان (الجزيرة)
قالت المنظمات إن السلطات اعتقلت 2 من أقارب محمد سلطان (الجزيرة)
19/2/2021-|آخر تحديث: 19/2/202111:17 PM (مكة المكرمة)

قالت 22 منظمة حقوقية، اليوم الجمعة، إن هناك تصاعدا من قبل السلطات المصرية في استهداف عائلات النشطاء أو الحقوقيين المقيمين خارج البلاد.

وأضافت المنظمات في بيان أن السلطات المصرية “تحاول ترهيب المعارضين بمداهمات غير قانونية للمنازل واعتقالات تعسفية وإخفاء قسري واحتجاز أفراد الأسر بشكل مطول من دون محاكمة أو توجيه تهم”.

ومن بين المنظمات التي وقعت على البيان هيومن رايتس ووتش ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب والأورو-متوسطية للحقوق والجبهة المصرية لحقوق الإنسان وفريدم هاوس.

وأضاف البيان أنه رصِدت عشرات الحالات استهدفت خلالها السلطات عائلات معارضين يعيشون في الخارج، ومن بينهم “عائلات أربعة منتقدين يعيشون في الولايات المتحدة، وواحد في كل من تركيا وألمانيا والمملكة المتحدة”.

وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن “عائلات المعارضين المصريين الذين يعيشون في الخارج تجد نفسها عالقة أكثر فأكثر في شبكة قمع حكومة الرئيس السيسي”.

وأضاف أن الحكومة “تستخدم العائلات كورقة ضغط في حملتها التعسفية لإجبار المعارضين المصريين في الخارج على الصمت. السلطات المصرية لا تكسب صمت المعارضين، بل جُل ما تفعله هو لفت الانتباه إلى انتهاكاتها بهذا النمط المتمثل بأخذ أفراد أُسرهم رهائن”.

ودعا ستورك الرئيس المصري إلى “ردع قواته الأمنية فورا وإنهاء هذه الاعتقالات الأشبه باحتجاز الرهائن”.

بدورها، قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في افتتاحيتها، اليوم، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يغيّر سياسة سلفه دونالد ترمب تجاه مصر ورئيسها رغم تعهده بذلك قبل توليه منصبه.

وذكّرت الصحيفة بتغريدة سابقة لبايدن عندما كان مرشحا رئاسيا، في يوليو/تموز الماضي، قال فيها “لا مزيد من الشيكات على بياض لدكتاتور ترمب المفضل” في إشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك في معرض رده على اعتقال قوات الأمن المصرية لعدد من أقارب الناشط الحقوقي والمواطن الأمريكي محمد سلطان آنذاك.

وجاء رد السيسي على ذلك، الأحد الماضي، في شكل مداهمات جديدة لمنازل ستة من أقارب سلطان، إذ قُبِضَ على اثنين من أبناء عمومته بينما قالت السلطات الأمنية إنها تبحث عن أربعة آخرين ليس لأحد منهم أي نشاط سياسي.

وقالت الصحيفة إن قوات الأمن استجوبت من اعتقلتهم بشأن صلتهم بمحمد سلطان الذي خاطب أخيرًا العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي بشأن إنشائهم تكتلا سياسيا جديدا معنيا بحقوق الإنسان في مصر، وأضافت أن نظام السيسي -الذي وصفته بأنه الأكثر قمعاً في تاريخ مصر الحديث- يواصل معاقبة معارضيه ومحاولته إسكاتهم من خلال التنكيل بأقاربهم في تحدٍ واضح للرئيس بايدن.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

منظمة حقوقية: الصحفي المصري المعتقل هشام عبد العزيز يوشك على فقدان سمعه وبصره

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن استمرار السلطات المصرية في اعتقال الصحفي المصري هشام عبد العزيز رغم تدهور حالته الصحية، يأتي ضمن خطة ممنهجة ومستمرة من النظام المصري لقمع حرية الرأي و

19/2/2021

من برنامج: المسائية

تقرير حقوقي: السلطات المصرية دأبت على التنكيل بأسر المعارضين بالخارج

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن السلطات المصرية دأبت على التنكيل واعتقال أسر المعارضين السياسيين المقيمين بالخارج من أجل تهديدهم وإجبارهم على السكوت في ظل تصاعد حملات الاعتقالات العشوائية.

المزيد من الأخبار

توقف الملاحة بمطار قرطاج الدولي بعد إضراب موظفي الخطوط التونسية.. ما القصة؟

الحكومة التونسية تتدخل لأنقاذ شركة الخطوط التونسية من أزمة ديون خانقة( مواقع التواصل الاجتنماعي)

تركيا تكلف شركة أمريكية بالضغط لإعادتها إلى برنامج طائرات إف-35

مقاتلة إف 35 الأمريكية (غيتي)

نازح سوري: نتمنى الموت لأننا لا نستطيع تلبية أدنى مقومات الحياة (فيديو)

أبو محمد"وضعنا المأساوي في المخيم دفعني غير مرة لطلب الموت (الجزيرة مباشر)

بعد “إهانته الصعايدة”.. وقف برنامج واستدعاء مقدمه للتحقيق بمصر (فيديو)

الإعلامي تامر أمين (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

“ينجبون البنات للخدمة في البيوت”.. مذيع مصري يثير غضبا واسعا بحديثه عن أهالي الصعيد والريف (فيديو)

المذيع المصري تامر أمين (مواقع التواصل)

شاهد: عبد الله الشريف وفيلم “السرب”

الناشط المصري عبد الله الشريف

الواشنطن بوست: بايدن يواصل العمل كالمعتاد مع دكتاتور ترمب المفضل

السيسي وترمب جمعتهما علاقة ودية يستأنفها بايدن الآن (رويترز)

لحظات تابعها مليون شخص.. يوتيوبر ألماني بارز يوثق أسباب اعتناقه الإسلام (فيديو)