لحظات تابعها مليون شخص.. يوتيوبر ألماني بارز يوثق أسباب اعتناقه الإسلام (فيديو)

أعلن يوتيوبر ألماني شهير اعتناقه الدين الإسلامي من خلال مقطع فيديو على يوتيوب حصد أكثر من مليون مشاهدة في وقت قصير.

وقال كريستيان بيتزمان عبر الفيديو إنه قضى ما يقارب العام في باكستان التقى خلاله بالعديد من الناس الرائعين وتعلم الكثير عن ثقافتهم ودينهم وأسلوب حياتهم.

وأشار إلى أنه تربى في أوربا حيث ينظَر للإسلام بسلبية ودائمًا ما يتم ربطه بالحرب والإرهاب، لكنه لم يكن شخصًا متدينًا من قبل ولذلك لم يكن يهمه ما يعتقده الآخرون.

وأوضح أن أصدقاءه المفضلين في طفولته كانوا مسلمين ويقطنون بالمنزل المقابل لبيته في ألمانيا وقضى معهم وقتًا طيبًا.

وعن الإسلام قال “إنه دين السلام. شعرت بارتباط وثيق به وبأنه أمر أريد أن أختبره بعمق وها نحن هنا اليوم”.

وبعد أن نطق بيتزمان شهادتي التوحيد، باللغتين العربية والإنجليزية، قال له شيخ المسجد “الآن أنت مسلم وغُفرت لك جميع ذنوبك السابقة”.

بعدها اتجه اليوتيوبر الألماني للحصول على وثيقة تثبت اعتناقه الإسلام وقال له مانح الوثيقة “إذا قررت الذهاب إلى السعودية لأداء فريضة الحج، ستحتاج لوثيقة تثبت أنك مسلم، وهذه الوثيقة تثبت ذلك”.

ثم طلب منه أحد الناس الدعاء لوالدته المريضة بالمستشفى قائلًا “أنت الآن شخص بلا ذنوب ودعاؤك مهم جدًا بالنسبة لنا، لأن القرآن قال إنك الآن كما ولدتك أمك بمجرد نطقك الشهادتين وجميع ذنوبك مُحيت”.

وفي نهاية الفيديو قال بيتزمان “لا أعلم كيف أعبر عن شعوري بالكلمات لكنه شعور جيد بالراحة خاصة وأن الجميع رحب بي”.