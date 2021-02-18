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قطر تعفي الحاصلين على لقاح كورونا من إجراءات الحجر الصحي

الإعفاء من الحجر الصحي سيظل ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر على الأشخاص الذين تلقوا جرعتي اللقاح (مواقع التواصل)
الإعفاء من الحجر الصحي سيظل ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر على الأشخاص الذين تلقوا جرعتي اللقاح (مواقع التواصل)
18/2/2021-|آخر تحديث: 18/2/202110:41 PM (مكة المكرمة)

قررت دولة قطر إعفاء من جرى تلقيحهم داخل البلاد بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، من إجراءات الحجر الصحي الإلزامية عقب العودة من السفر.

وقالت وزارة الصحة إن المواطنين والمقيمين في قطر الذين حصلوا على جرعتي اللقاح ضد الفيروس أصبحوا معفيين كليا من إجراءت الحجر الصحي بعد السفر إلى الخارج، أو بعد مخالطة أحدهم حالة إصابة إيجابية.

وقال الدكتورعبد اللطيف الخال، رئيس الأمراض المعدية في مؤسسة حمد الطبية “للإعفاء من الحجر الصحي يجب أن يكون قد مرّ 14 يومًا على تلقي الشخص للجرعة الثانية من اللقاح”.

وأضاف “يجب أن تأتي نتيجة فحص مسحة (بي سي آر) سلبية عند العودة إلى قطر بعد السفر أو بعد التعرض لحالة إيجابية مصابة بالفيروس”.

وأوضح الخال أن الإعفاء من الحجر الصحي سيظل ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر تبدأ بعد 14 يومًا من الجرعة الثانية، مؤكدًا أن الإعفاء حاليًا لا ينطبق على الأشخاص الذين جرى تطعيمهم في بلدان أخرى.

يذكر أن آخرالإحصائيات المسجلة بشأن فيروس كورونا قد بلغت 149 ألفًا و453 إصابة، شفيت منهم 149 ألفًا و31 حالة، فيما توفي 256 مصابًا، حسب وزارة الصحة القطرية.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة الأنباء القطرية

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